¡ÚÊÕÌî¸ÅÅ¾Ê¤»ö¸Î¡Û»àË´¤·¤¿ÉðÀÐ¤µ¤ó¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÊ¿ÏÂ´Ý¡×Á¥Ä¹¡ÖÀ¸ÅÌ¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë»ý¤¿¤»¤¿¡×¡¡Éã¿Æ¤¬°äÂÎÂÐÌÌ»þ¤Î»×¤¤¡Ö¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤í¤¦¤Ë¡£¤Ê¤ó¤Ç»à¤ó¤Ç¤ë¤Î¡£µ¯¤¤Ê¤èÃÎ²Ú¡×¡¡¹ñ¤¬»àË´¤ÎÁ¥Ä¹¤ò·º»ö¹ðÈ¯
²Æì¸©Ì¾¸î»Ô¤ÎÊÕÌî¸Å²¤ÇÁ¥¤¬Å¾Ê¤¤·¡¢2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¡£Æâ³ÕÉÜ²ÆìÁí¹ç»öÌ³¶É¤Ï5·î22Æü¡¢»ö¸Î¤Ç»àË´¤·¤¿Á¥Ä¹¤ò³¤¾å±¿Á÷Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÆìÁí¹ç»öÌ³¶É¤Ï¸á¸å¡¢Å¾Ê¤¤·¤¿Á¥¡ÖÉÔ¶þ¡×¤Î¶â°æÁÏÁ¥Ä¹¡ÊÅö»þ71¡Ë¤ò³¤¾å±¿Á÷Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤·¡¢³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ï¼õÍý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯3·î¡¢²Æì¸©¤ÎÌ¾¸î»ÔÊÕÌî¸Å²¤Ç½¤³ØÎ¹¹ÔÃæ¤À¤Ã¤¿Æ±»Ö¼Ò¹ñºÝ¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤é¤¬¾è¤ëÁ¥2ÀÉ¤¬Å¾Ê¤¤·¡¢2Ç¯À¸¤ÎÉðÀÐÃÎ²Ú¤µ¤ó¡ÊÅö»þ17¡Ë¤È¶â°æÁÏÁ¥Ä¹¤Î2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á¥¤Ï¡Ö¥Ø¥ê´ðÃÏÈ¿ÂÐ¶¨µÄ²ñ¡×¤¬±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î´ðÃÏ°ÜÀß¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¹³µÄÁ¥¡×¤Ç¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤Î3Æü¸å¡¢ÉðÀÐ¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤¬°ú¤ÍÈ¤²¤é¤ì¤¿Á¥¤ò»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡Ä
¡ÚÅê¹Æ¥µ¥¤¥Ènote¤è¤ê¡Û
¡ÊÉðÀÐ¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¡Ë¡Ö¤È¤â¤Á¤ã¤ó¡¢¥Þ¥ÞÍè¤¿¤è¡£¤É¤³¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¿¤ó?ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢¤È¤â¤Á¤ã¤ó¡×
³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÉðÀÐ¤µ¤ó¤ÏÁ¥¤¬Å¾Ê¤¤·¤Æ¤«¤éÌó1»þ´Ö¸å¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¥é¥¤¥Õ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬Á¥¤Î¼ýÇ¼¸Ë¤Ë°ú¤Ã³Ý¤«¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÉðÀÐ¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢»ö¸Î¤ÎÍâÆü¤Ë½é¤á¤ÆÌ¼¤Î°äÂÎ¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿¤È¤¤Î»×¤¤¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅê¹Æ¥µ¥¤¥Ènote¤è¤ê¡Û
¡ÊÉðÀÐ¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¡Ë¡Ö¤³¤¿¤Ä¤ÇÃë¿²¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î´é¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Îä¤¿¤¤¡£»ÊË¡²òË¶¡£¼ê½Ñ¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£³«Æ¬¡¢¼«Ëý¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ò¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡£¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤í¤¦¤Ë¡£¤Ê¤ó¤Ç»à¤ó¤Ç¤ë¤Î¡£µ¯¤¤Ê¤èÃÎ²Ú¡×
»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤«¤é2¤«·î¤¢¤Þ¤ê¡£°ìÏ¢¤Î»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ø¥ê´ðÃÏÈ¿ÂÐ¶¨µÄ²ñ¡×Â¦¤ÎÂÐ±þ¤ËÉÔ¼êºÝ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»àË´¤·¤¿ÉðÀÐ¤µ¤ó¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÊ¿ÏÂ´Ý¡×¤ÎÁ¥Ä¹¤Ï¡Ö¶â°æÁ¥Ä¹¤ÎÁ¥¤ÇÀ¸ÅÌ¤¬Áà½Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¡£¶â°æÁ¥Ä¹¤¬¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¼«Ê¬¤â»ý¤¿¤»¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÌÈµö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â»ñ³Ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬Æ±¾è¤·¡¢´ÉÍý²¼¤Ë¤¢¤ì¤Ð¡¢Áà½Ä¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹â¹»¤Ø¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢¶â°æÁ¥Ä¹¤¬³Ø¹»¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢2023Ç¯¤«¤é3Ç¯´Ö¤Ç6²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸ÅÌ¤ä¶µ°÷¤òÁ¥¤Ë¾è¤»¡¢¼ÕÎé¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£³¤¾å±¿Á÷Ë¡¤Ç¤ÏÎÁ¶â¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤Æ¿Í¤ò¾è¤»¤Æ±¿¹Ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢»ö¶ÈÅÐÏ¿¤òµÁÌ³¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶â°æÁ¥Ä¹¤Ï»ö¶ÈÅÐÏ¿¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·º»ö¹ðÈ¯¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Á¥¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ø¥ê´ðÃÏÈ¿ÂÐ¶¨µÄ²ñ¡×¤ÎÃçÂ¼Á±¹¬¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ö»ö¼Â´Ø·¸¤ÎµæÌÀ¤ä¤´°äÂ²¤ä³Ø¹»¤Ø¤Î¼Õºá¤â¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÁÜºº¤Ë°ú¤Â³¤¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£