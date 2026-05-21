食べごたえをアップし、家計を助ける、かさ増し食材の「エノキ」と「豆腐」。今回、SNSでレシピが人気の料理研究家・まるみキッチンさんに、かさ増し＆ずぼらワザでつくる「和風落とし焼きハンバーグ」のレシピを教えてもらいました。

定番おかずのハンバーグもかさ増しでさらにおいしく

豆腐とエノキのかさ増し効果で、ひき肉が少ないのに大満足！ パン粉がうま味を吸って、ふわっとジューシーな味わいに。

【写真】ハンバーグづくりで手が汚れないテクニック

●和風落とし焼きハンバーグ

【材料（4人分）】

合いびき肉 200g

豆腐（木綿） 1丁（300g）

エノキダケ 1袋（200g）

⇒根元を除いて5mm幅に刻む

A［卵1個 パン粉大さじ4 塩、コショウ各少し］

サラダ油 適量

青ジソ 適量

大根おろし 適量

⇒軽く水気をきる

ポン酢しょうゆ 適量



【つくり方】

（1） レンチンする

耐熱皿に豆腐をのせ、ラップをせずに電子レンジ（600W）で4分加熱し、ペーパータオルで水気をとる。

（2） 肉ダネをつくる

ポリ袋にひき肉、（1）、エノキ、Aを加えてもみ込む。

（3） 焼く

フライパンにサラダ油をひき、（2）を1／4量ずつポリ袋から直接入れて小判形に整える。中火で焼き、焼き色がついたら弱めの中火にし、フタをして6分ほどじっくり蒸し焼きにする。

（4） 仕上げる

器に青ジソを敷いて（4）を盛り、大根おろしをのせ、ポン酢をかける。

［1人分245kcal］

〈ポイント〉

フライパンに直接落とせば手も汚れずラクちん！ 火もとおりやすい。

※計量単位は1カップ＝200ml、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5mlです

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう

※ 電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります。火どおりに不安がある場合は、様子を見ながら少しずつ加熱してください

※ 電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください