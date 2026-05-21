Amazonにて、サムスン製品がセール中。編集部で21日12時30分に確認したところ、タブレット「Galaxy Tab S10 FE」がタイムセールで80,300円になっているほか、完全ワイヤレスイヤフォン「Galaxy Buds3」が通常21,780円のところ10％ OFFの19,600円で販売されている。

そのほか、スマートフォン「Galaxy S26 Ultra」や、折りたたみ式スマホ「Galaxy Z Flip7」「Galaxy Z Fold7」もタイムセールとなっている。

Samsung Galaxy Tab S10 FE 80,300円 Samsung Galaxy Buds3 FEｌブラック 19,600円 (10% OFF) Samsung Galaxy Buds3 FEｌグレー 19,600円 (10% OFF) Samsung Galaxy S26 Ultra 256GB 207,900円 (5% OFF) Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB 234,000円 (5% OFF) Samsung Galaxy S26 Ultra 1TB 284,200円 (5% OFF) Samsung Galaxy Z Flip7 256GB 148,300円 (10% OFF) Samsung Galaxy Z Fold7 256GB 239,100円 (10% OFF)

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください