¤¬¤é¤ê¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤è¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼·èÄê¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëEP¡ØÍæÀû¤Î³¹¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê¡õ¤¬¤é¤ê¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥¸¥ã¥±¼Ì¸ø³«¤â
¤¬¤é¤ê¤¬¡¢6·î3Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëEP¡ØÍæÀû¤Î³¹¡Ù¤ò¥ï¡¼¥Ê¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤è¤ê¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£ºî¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ö½Õ¤òÅð¤ó¤Ç¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖTOKAI RADIO ONE ARTIST 2026!¡×¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö¥·¥ã¥¤¤Ê¥Ü¡¼¥¤¡×¡¢5·î26Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤ÎMBS/TBS¥É¥é¥Þ¥¤¥º¥à¡Ø100Æü¸å¤ËÊÌ¤ì¤ëËÍ¤ÈÈà¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ÖÃ±½ã¤Ê¤¤¤¤â¤Î¡×¤Ê¤É·×5¶Ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹²ò¶Ø¤Ë¹ç¤ï¤»¤¬¤é¤ê¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£EP¤Î»öÁ°ÇÛ¿®Í½Ìó¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️¥Ç¥¸¥¿¥ëEP¡ØÍæÀû¤Î³¹¡Ù
2026Ç¯6·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®Í½Ìó¡§https://galali.lnk.to/SpiralCity
¢§¼ýÏ¿¶Ê
1.¥·¥ã¥¤¤Ê¥Ü¡¼¥¤¡ÊTOKAI RADIO ONE ARTIST 2026!¡Ë
2.½Õ¤òÅð¤ó¤Ç
3.¥ì¥ó¥º
4.È¢Äí¥À¥ó¥¹
5.Ã±½ã¤Ê¤¤¤¤â¤Î¡ÊMBS/TBS¥É¥é¥Þ¥¤¥º¥à¡Ö100Æü¸å¤ËÊÌ¤ì¤ëËÍ¤ÈÈà¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ë
◾️¥É¥é¥Þ¥¤¥º¥à¡Ø100Æü¸å¤ËÊÌ¤ì¤ëËÍ¤ÈÈà¡Ù
2026Ç¯5·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êMBS/TBS¤Û¤«¤ÇÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
MBS 5·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êËè½µ²ÐÍË¡¡24:59¡Á
TBS 5·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êËè½µ²ÐÍË¡¡25:26¡Á
CBC 5·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êËè½µ²ÐÍË¡¡25:20¡Á
RKB 5·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êËè½µ²ÐÍË¡¡25:28¡Á
HBC 5·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êËè½µ²ÐÍË¡¡25:29¡Á
¸¶ºî¡§Àõ¸¶¥Ê¥ª¥È
¡Ø100Æü¸å¤ËÊÌ¤ì¤ëËÍ¤ÈÈà¡Ù(³ÑÀîÊ¸¸Ë ´©)
½Ð±é¡§°ËÆ£·òÂÀÏº¡¡´²°ìÏº¡¡ÌÄ³¤Í£¡¡¤Û¤«
´ÆÆÄ¡§ÁðÌîæÆ¸ã
µÓËÜ¡§»°±ºÄ¾Ç·
²»³Ú¡§macaroom
LGBTQ´Æ½¤¡§ÌøÂôÀµÏÂ¡¢²ÏËÜ¤ß¤ÞÇµ¡ÊÊÛ¸î»Î¡Ë
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§C&I¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
À½ºîÃøºî¡§¡Ö100Æü¸å¤ËÊÌ¤ì¤ëËÍ¤ÈÈà¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦£Í£Â£Ó
¥É¥é¥Þ¸ø¼°HP¡§https://www.mbs.jp/100kare/
¥É¥é¥Þ¸ø¼°X¡§https://x.com/dramaism2_mbs
¥É¥é¥Þ¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/dramaism2_mbs/
MBS¥É¥é¥Þ¸ø¼°TikTok¡§
https://www.tiktok.com/@dramaism_mbs
https://www.tiktok.com/@drama_mbs
¥É¥é¥Þ¸ø¼°¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§
¡ô100Æü¸å¤ËÊÌ¤ì¤ëËÍ¤ÈÈà¡¡#¥É¥é¥Þ100Èà¡¡
¡ô¥É¥é¥Þ¥¤¥º¥à
¢§ÇÛ¿®
TBSÊüÁ÷¸å¡¢TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¢¤ê¡£
FOD¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®·èÄê¡ª
©¡Ö100Æü¸å¤ËÊÌ¤ì¤ëËÍ¤ÈÈà¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦£Í£Â£Ó
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¤¬¤é¤ê ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¤¬¤é¤ê ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¤¬¤é¤ê ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¤¬¤é¤ê ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok