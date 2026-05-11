安定感と推進力を両立！あなたのランニングを支える【ニューバランス】の最新ランニングシューズがAmazonで販売中！
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普段使いから長距離まで対応！【ニューバランス】の高性能ランニングシューズがAmazonで販売中！
新たにEVAボードを搭載したスタビリティモデルに、シーズナルカラーが登場した。走行時の屈曲性を考慮したボード形状と2層構造ミッドソールを採用。軽量化とクッション性が向上し、普段使いからロングランまでサポートする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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新たにEVAボードを搭載したスタビリティモデルは、走行時の安定感を高める。普段使いから長距離まで、足元をしっかりとサポートする設計だ。
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Fresh FoamXミッドソールにより、更なる軽量化とクッション性の向上が実現した。快適な履き心地で、長時間の使用でも疲れにくい。
走行時の屈曲性を考慮したボード形状と、前への推進力を意識したアウトソール構造が特徴。スムーズな足運びをサポートする。
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2層構造ミッドソールと優れた機能性により、日常使いから本格的なロングランまで幅広く対応。様々なシーンで活躍する一足である。
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