2児の母で俳優の北川景子（39）が、Xを更新。ノースリーブ姿の最新ショットにさまざまな声が寄せられている。

【映像】北川景子のノースリーブ姿の最新ショット（複数カット）

2016年1月に歌手でタレントのDAIGO（48）と結婚し、5歳の長女と2歳の長男、2人の子どもを育てている北川。SNSでは、子どものために作った手芸作品をたびたび投稿しており、DAIGOも子どもたちの写真を披露するなど、夫婦そろって仲むつまじい家族の様子を公開している。

4月23日には、北川が出演映画のイベントに出席した際の写真を投稿。「ショートヘアになっててびっくりしました」「驚きました。とても似合っています」「景子ちゃんのショートヘア大好きです」などのコメントが寄せられ、雰囲気が一変した姿に注目が集まっていた。

最新ショットに「さらに痩せました!?」「ドレスすてきです」などの声

5月9日には、映画『未来』の公開記念舞台挨拶に登壇。イベント後にXを更新し、ダークカラーのノースリーブのロングドレスに身を包んだ姿を披露した。

この投稿には、「舞台あいさつ参加しました！景子ちゃんとても美しかったです」「ドレスすてきですよー」「景子ちゃん、さらに痩せました!? 体調に気をつけてね」「ゆったり休まれてください。お疲れさまでした」などのさまざまな声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）