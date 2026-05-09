宅配便の「置き配」が指定場所以外に配達されたようで、荷物が見つかりません…。「配達完了」になっている場合でも、補償や再配達をお願いできるのでしょうか？

荷物がない！ 配達完了後の紛失は「配送状況」と「規約」を確認して連絡を

楽しみにしていた荷物が、アプリやメールなどで「配達完了」となっているにもかかわらず、「置き配」で指定した場所に置かれていない状況は非常に不安なものです。まず行うべきは、誤配送の確認と関係各所への迅速な連絡です。

配送会社が誤って隣家に届けたり、指定場所とは異なる「雨に濡れない死角」などに置いたりしているケースも考えられます。

もし周囲を探しても見当たらない場合は、すぐに配送伝票番号を控え、配送会社と販売元の両方に連絡を入れましょう。時間が経過するほど、配送状況や事実確認が難しくなるため、早めの連絡が重要です。



全額返金や商品の再送は可能？

置き配による紛失が発生した際、最も気になるのは「支払ったお金が戻ってくるのか」という点でしょう。大手ECサイトでは、独自の補償制度を設けているケースがあり、全額返金や再送に応じてもらえる場合があります。

例えば、ある大手ECサイトでは、置き配指定し、配送状況画面で「お届け済み」になっているにもかかわらず商品が届いていない場合などには、状況を確認したうえで、商品の再送または返金に対応するとしています。

ただし、配送会社や販売元によっては、利用規約などに基づき、個別の状況を確認したうえで対応が判断されるケースもあります。そのため、必ずしも全額返金や再送が行われるとは限らない点については、あらかじめ理解しておく必要があるといえるでしょう。



置き配は再配達の手間を省き、時間を有効活用できるメリットがありますが、盗難のリスクはゼロではありません。このリスクを最小限に抑えるには、「物理的なガード」と「保険」を組み合わせるのが効果的です。まず検討したいのが、宅配ボックスの設置です。簡易的なボックスであれば、3000円から5000円程度で購入可能です。

また、「置き配保険」を活用するのもひとつの方法です。置き配された荷物が盗難などの被害に遭った場合に備えて、一定の条件のもとで損害を補償する仕組みが用意されているサービスもあります。配送方法の多様化に伴い、こうした補償制度についても確認しておくことが、リスク管理の観点から有効といえるでしょう。



まとめ

置き配指定したにもかかわらず荷物が見当たらない場合には、まず配送状況や利用規約を確認したうえで、速やかに配送会社や販売元へ連絡することが基本的な対応となります。ECサイトによっては、置き配に関する補償制度が設けられている場合もあり、一定の条件を満たせば返金や再送といった対応が受けられるケースもあります。

さらに、宅配ボックスの利用や置き配保険の活用といった事前の対策を講じておくことで、トラブル発生時の不安を軽減するとともに、資産を守るための手段としても有効といえるでしょう。

置き配は、時間という貴重なリソースを節約してくれる便利な仕組みです。そのリスクと補償制度を正しく理解し、必要に応じた防犯対策を講じましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー