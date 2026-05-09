元ソフトバンク・攝津正氏が語る…球質を高める握り方と力加減

投手なら誰もが憧れるキレのあるストレート。しかし、球速が出ても打者に打たれてしまうと悩む投手は多い。球質を向上させるにはどうすればいいのか。2012年に沢村賞を受賞するなど、ソフトバンクでエースとして活躍した攝津正氏が、球質を高めるボールの握り方を紹介している。ポイントは人差し指と中指の間隔、そして力加減にある。

ストレートは縫い目に指をかけるのが基本だが、指の長さを考慮することが重要だという。基本的には中指の方が長いため、ボールの中心で握ると力の伝わり方が均等にならない。攝津氏は「中指が真ん中にきて、最後まで指にかかるようにしたい」と、少しずらして握る理由を明かす。

人差し指と中指の間隔は「本当にくっつくか触るか触らないかぐらい」まで狭めることを推奨する。指を広げた方が力は入るように感じるが、狭めた方がボールにスピンをかけやすいという。また、下から支える親指も重要になる。縫い目にしっかりかかる位置で、内側に折って添える。

最も意識すべきはボールを握る力加減で、投げる時は力を極力抜く。自身はテークバックの途中で足に当たると、ボールを落としてしまうほどだったという。「最初から力を入れてリリースで100％出すって難しいと思うんですね」と指摘するように、力みは禁物。リラックスした状態からリリースに向かうことが求められる。

初心者は常に強く握りがちなので、注意が必要だ。「リラックスした状態から、リリースにいった時に（力を）出したほうが絶対に力は入ると思う」と語るように、脱力からのリリースが最大のパワーを生み出す。指を置く位置や人差し指と中指の間隔などを見直し、無駄な力を抜く感覚を身につけられれば、投球は大きく変わっていくはずだ。（First-Pitch編集部）