「動けるうちに使えるお金は使う」年50万円を旅費に積み立てる68歳夫婦の北海道3泊旅
現役時代と比べて、老後になって増えてくるのが自由な時間。今ならゆっくりと旅を楽しめると感じる一方で、シニアは体力や費用、持ち物の心配もありますよね。
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
年齢・性別：68歳・男性
同居家族構成：本人、妻（65歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：神奈川県
現在の現預金：1800万円、リスク資産：600万円
老齢厚生年金（厚生年金）：14万2000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金：30万円（年額）
年金以外の収入：不明
配偶者の収入：年金6万5000円、給与収入約6万7000円（週3回の事務のパート）
ひと月の支出：23万円
シニアになって行ってよかった旅先は、「2025年6月に妻と2人」で訪れた「3泊の北海道の函館と洞爺湖」旅行だそう。
「現役時代は忙しく、旅行と言えば駆け足で観光地を回るだけだった。退職して時間に余裕が生まれて初めて『滞在先で暮らしているような旅』ができた。特に洞爺湖畔のホテルで、夕暮れから夜にかけて刻々と変わる湖面の色を眺めながら、妻とこれまでの労をねぎらい合った時間は何物にも代えられない。函館の朝市で、地元の方と会話を楽しみながら旬の海鮮を味わったのもよかった」と旅の思い出を振り返ります。
「函館から洞爺湖への移動は、景色が素晴らしいのでレンタカーがおすすめ。シニアの場合は無理のない運転時間を計画することが大切。またホテル選びでは、大浴場への移動がスムーズか、館内にエレベーターや手すりが完備されているかを事前に確認しておくと安心。6月の北海道は気候も安定しており、本州のような湿気もないため、体力的に不安がある方でも非常に過ごしやすいと感じた」とヨッシーさん。
なお旅行にかかった費用は「航空券（往復）約7万円、宿泊費（3泊・夕朝食付き）約12万円、レンタカー・ガソリン代約3万円、現地での飲食・お土産代約4万円」とあり、2人分で総額26万円ほどとなったようです。
シニア旅行ならではの心配事や実際に苦労したことは、「一番の不安はやはり体力面。特に膝に持病があるため、長距離の歩行が必要な観光地は避け、タクシーやレンタカーを効率よく使うようにした。また最近はホテルのチェックインや飲食店の注文がQRコードやタブレット形式になっていることが多い。操作に戸惑う場面もあったが、分からないときは遠慮せずスタッフに聞くようにして乗り切った」と言います。
最後に旅行を計画しているシニア世代に向けて、よりよい旅にするためには「とにかく『予定を詰め込みすぎないこと』。一日のメイン観光は一つに絞り、午後はホテルでゆっくりするくらいの余裕を持つと、疲れが翌日に残らない。他には常備薬やお薬手帳のコピー、健康保険証は必ず持参し、近隣の病院を調べておくだけでも精神的な安心感が全く違う。荷物は事前にホテルへ送っておくと、移動の負担を減らすことができる」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
では、実際にシニア世代はどのように旅行を楽しんでいるのでしょうか。シニアがシニアにおすすめする旅行先はどこ？ All Aboutが実施したアンケート調査から、シニアの旅のエピソードをご紹介します。
回答者プロフィールペンネーム：ヨッシー
年齢・性別：68歳・男性
同居家族構成：本人、妻（65歳）
住居形態：持ち家（戸建て）
居住地：神奈川県
現在の現預金：1800万円、リスク資産：600万円
現在の収支（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万6000円
老齢厚生年金（厚生年金）：14万2000円
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：企業年金：30万円（年額）
年金以外の収入：不明
配偶者の収入：年金6万5000円、給与収入約6万7000円（週3回の事務のパート）
ひと月の支出：23万円
「行ってよかったシニアの旅先は北海道の函館と洞爺湖」現役引退後は「1年に2〜3回程度、夫婦ふたり旅」をすることが多いというヨッシーさん。
シニアになって行ってよかった旅先は、「2025年6月に妻と2人」で訪れた「3泊の北海道の函館と洞爺湖」旅行だそう。
「現役時代は忙しく、旅行と言えば駆け足で観光地を回るだけだった。退職して時間に余裕が生まれて初めて『滞在先で暮らしているような旅』ができた。特に洞爺湖畔のホテルで、夕暮れから夜にかけて刻々と変わる湖面の色を眺めながら、妻とこれまでの労をねぎらい合った時間は何物にも代えられない。函館の朝市で、地元の方と会話を楽しみながら旬の海鮮を味わったのもよかった」と旅の思い出を振り返ります。
「函館から洞爺湖への移動は、景色が素晴らしいのでレンタカーがおすすめ。シニアの場合は無理のない運転時間を計画することが大切。またホテル選びでは、大浴場への移動がスムーズか、館内にエレベーターや手すりが完備されているかを事前に確認しておくと安心。6月の北海道は気候も安定しており、本州のような湿気もないため、体力的に不安がある方でも非常に過ごしやすいと感じた」とヨッシーさん。
なお旅行にかかった費用は「航空券（往復）約7万円、宿泊費（3泊・夕朝食付き）約12万円、レンタカー・ガソリン代約3万円、現地での飲食・お土産代約4万円」とあり、2人分で総額26万円ほどとなったようです。
「動けるうちに、使えるお金は使うという方針」年金生活で旅費を捻出するためにしていることについては「毎月の年金支給額の範囲内で生活費をやりくりし、現役時代のボーナスにあたるような『特別費』として、年間50万円ほどを旅費やレジャー費として積み立てている。株の配当金などの副収入を旅行費用に充てることで、家計を圧迫せずに楽しみを作っている。『動けるうちに、使えるお金は使う』方針で、節約しすぎないようにしている」とのこと。
シニア旅行ならではの心配事や実際に苦労したことは、「一番の不安はやはり体力面。特に膝に持病があるため、長距離の歩行が必要な観光地は避け、タクシーやレンタカーを効率よく使うようにした。また最近はホテルのチェックインや飲食店の注文がQRコードやタブレット形式になっていることが多い。操作に戸惑う場面もあったが、分からないときは遠慮せずスタッフに聞くようにして乗り切った」と言います。
最後に旅行を計画しているシニア世代に向けて、よりよい旅にするためには「とにかく『予定を詰め込みすぎないこと』。一日のメイン観光は一つに絞り、午後はホテルでゆっくりするくらいの余裕を持つと、疲れが翌日に残らない。他には常備薬やお薬手帳のコピー、健康保険証は必ず持参し、近隣の病院を調べておくだけでも精神的な安心感が全く違う。荷物は事前にホテルへ送っておくと、移動の負担を減らすことができる」とアドバイスされていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)