後藤あいのビッグドライブに衝撃

国内女子ゴルフツアーで、アマチュアの17歳が放ったドライバーショットに驚きの声が続出している。キャリーで253ヤード飛ばし、実況席も感嘆の声を上げるほどだった。

前週行われたレギュラーツアー・NTTドコモビジネスレディスの第2ラウンド。度肝を抜いたのは17歳のアマチュア・後藤あいだ。15番パー5の第1打。見ている方も気持ちよくなるようなスイングスピードで振りぬくと、キャリーで253ヤードという驚きの飛距離をたたき出した。飛ばし屋の一人、渡邉彩香よりも飛ばすビッグドライブだった。

JLPGAは公式X、公式インスタグラムなどに「この飛距離、規格外 ツアー屈指の飛ばし屋にも匹敵するアマチュア後藤あいのビッグドライブ」と記した。

ファンからも「フィニッシュがカッコよすぎます！！」「凄いスイング！ こりゃ将来が楽しみ！」「エグっ。。。」「世界まで獲れそうな逸材」「打ち終わりの左肘の動作が男子プロのあれ」「とんでもないスイングするなw」「大谷さんが、HR打つときのスイングみたいですね」「スロー映像えぐ。体の使い方すっげ！！」「マキロイですわ」「特別級のポテンシャル」「原英莉花みたいになりそう」などと衝撃を受けた様子で書き込まれた

中継したU-NEXTの実況席も「凄いですね……」「この体の柔らかさ。年齢ですかね？こんな形で我慢できるのが。この位置から振りぬきますからね」と驚きの声が上がった。

兵庫出身の後藤は身長167センチ、松蔭高在学中。この大会は通算6アンダーで27位だった。昨年のステップ・アップ・ツアー「SkyレディスABC杯」でステップ史上7人目のアマチュアV。昨年の住友生命Vitalityレディス 東海クラシックでは、大会期間中に行われた「朝日インテックpresentsドライビング女王コンテスト」で277.8ヤードを記録。史上初のアマチュアVを成し遂げている。



（THE ANSWER編集部）