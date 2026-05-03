通勤電車での“席ガチャ”が大ハズレ!?「もう少し詰めてもらえますか」が言えない空気を一言でガラリと変えた人物に拍手【作者に聞く】
【漫画】本エピソードを読む
通勤電車で誰もが一度は経験する“席ガチャ”。座れたと思った瞬間に「あ、ここハズレだ」と気づくあの感覚を描いたのが、青木ぼんろ(@aobonro)さんのエピソードだ。日常の小さな不運を、じわっと笑える形で切り取っている。
■座れた安心と同時に訪れる違和感
仕事前の通勤電車、なんとか席を確保できた――その瞬間は確かに勝ちである。しかし、ふと横を見ると状況が一変する。隣の乗客が足を大きく広げ、明らかに2人分のスペースを占領しているのだ。避けようにもすでに座ってしまっている以上、簡単には動けない。じわじわと圧迫される空間に、心の中で「これハズレだ」と確信する。
■言えそうで言えない微妙なライン
「もう少し詰めてもらえますか」と言えば済む話――なのだが、現実はそう単純ではない。相手の雰囲気、周囲の空気、自分の気力。さまざまな要素が絡み合い、言葉は喉で止まる。
結果、無言のまま耐える時間が続く。この“言えそうで言えない”絶妙なラインこそ、席ガチャの醍醐味(？)である。
■空気を変えたまさかの一言
そんな重たい空気の中、近くにいた男性が放った一言で状況が動く。張り詰めていた空気がふっと緩み、結果的にスペースが確保される流れに。直接ぶつからずに問題が解消される展開に、どこかホッとする余韻が残る。
■誰もが引く可能性のある“外れ席”
青木さんは「軽いものも含めれば週1くらいで外れる」と語る。電車に乗るたびに状況をチェックして回避を試みるが、それでも完全には避けられないのが席ガチャの難しさだ。
また、他人が外れ席に座っているのを見ると「切ない気持ちになる」とも話しており、ある意味で“共感型の不運”でもある。
日々の通勤に潜む小さなドラマ。大事件ではないが、当事者にとってはなかなかの一大事。明日の席ガチャは当たりかハズレか――そんなことを考えながら電車に乗るのも、サラリーマン生活の一部なのかもしれない。
取材協力：青木ぼんろ(＠aobonro)
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