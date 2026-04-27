新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ゴールデンウィーク特別企画「アニメ300作品以上無料大放出祭」の一環として、５月３日（日）夜７時30分より、TVアニメ『ポプテピピック』の無料一挙放送を実施する。



『ポプテピピック』は、「まんがライフWIN」（竹書房）にて連載された、大川ぶくぶによる４コマ漫画を原作としたアニメ作品。シュールかつ予測不能な展開やパロディ満載の演出、そして毎回異なる声優による多彩な表現など従来のアニメの枠にとらわれない独自の作風が大きな話題に。常識を覆すような演出や強烈なギャグの数々で、多くのファンにインパクトを残した異色作として人気を博している。



このたび決定した無料一挙放送企画では、５月３日（日）夜７時30分より『ポプテピピック』第１期（全12話）を一挙にお届け。なお放送後１週間、全話無料で楽しめる。



(C)大川ぶくぶ／竹書房・キングレコード