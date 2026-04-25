嵐の5人がやっぱり最強！変わらぬ絆を感じる“仲良しショット”わちゃわちゃ動画から名曲ジャケ写まで

2026年5月31日をもって活動を終了する嵐。嵐といえば、長年にわたって築いてきた“仲の良さ”も大きな魅力のひとつ。

写真＆動画：わちゃわちゃ動画から名曲ジャケ写まで！嵐の仲良しショット（全11投稿）

思わず笑顔になるわちゃわちゃしたやり取りから、自然と距離の近さが伝わるビジュアルまで、5人の絆を感じる動画やジャケ写を厳選して紹介する。

■「Five」MV衣装で寄り添う5人、写真から伝わる信頼感

3月4日リリースの新曲「Five」の反響に感謝を伝える、嵐の公式Instagramの投稿。「Five」ジャケット写真やMVで着用している衣装姿で5人が肩を寄せ合うように並び、自然体の笑顔を見せている。

大野を中心に集まるような構図と、さりげなく体を寄せる距離感からは、長年ともに活動してきた5人ならではの信頼関係が伝わる。

■書き初めで見せた！笑顔溢れる新年ショット

中央で“嵐 2026”と書かれた書き初めを掲げる大野智。その周りを4人が囲み、5人揃って晴れやかな笑顔を見せている。

2026年1月2日に嵐の公式Instagramに投稿された新年の挨拶ショットで、和やかな空気に包まれた、年始ならではの一枚となっている。

その後、書き初めの様子を収めたメイキング動画のロングVer.も公開された。

■「変わらない空気感が嬉しい！」「激アツ」な組体操チャレンジ

「やったるぜ！」という櫻井の声を合図に、組体操の「扇」に挑戦する5人。メンバーが入れ替わりながらフォーメーションを作り上げていく様子や、体勢が崩れそうになる場面で支え合う姿、最後にバランスを崩して笑い合う展開まで、終始にぎやかな空気が漂う動画となっている。

嵐の公式TikTokに、2020年以来約5年ぶりに投稿されたもので、コメント欄には「何にも変わってなくて最高！」「嵐のわちゃわちゃが何よりも癒し」といった声が多数寄せられている。

■心地よい関係性が伝わる名曲「One Love」のジャケット写真

青空を背景に、リラックスした姿で並ぶ5人。それぞれが思い思いの位置に座りながらも、さりげない視線のやり取りが、柔らかな関係性を感じさせる一枚だ。

嵐の公式Instagramに投稿された、嵐の代表曲「One Love」（2008年6月リリース）のジャケット写真で、肩を寄せるような近さではなくとも、自然とつながりを感じさせる空気が漂う。当時の5人の関係性が垣間見えるショットとなっている。

■松本潤の誕生日をバーベキューでお祝い！

グランピング施設のような場所で、5人がバーベキューの準備を進める様子を収めた動画。松本潤の「バーベキューなんかやろうじゃないかと」という一言をきっかけに、チーム分けをし、にぎやかに準備を進めていく。その後も、ケーキを囲んで祝う場面や乾杯、円になって談笑する姿など、メンバーの素顔が垣間見れ、終始和やかな空気に包まれている。

嵐の公式Instagramに投稿された、ファンクラブ限定配信中の動画コンテンツ「嵐 Movie」第2弾の一部。その他にも、円卓を囲みシャンパンを飲みながら談笑する第1弾や、大野の誕生日を祝う“リーダーBD回”、櫻井の誕生日を祝う“翔くんBD回”などが公開されている。