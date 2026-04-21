あす、任期満了で退任する黒部市の武隈市長が、きょう、在任中最後となる定例会見を開きました。選挙前に設置する方針を示していた、自らのパワーハラスメントの有無などを調査する第三者委員会について、変わらず設置して調査すべきとの考えを示しました。



黒部市 武隈市長

「忙しく過ごした日々だった。日々充実していたのではないかと考えています」



武隈市長は2022年から黒部市の市長を務め、今月行われた市長選では再選を目指しましたが、前の副市長の上坂展弘さんに敗れました。





黒部市 武隈市長「上坂さんも対話を重視すると言っていらっしゃる。詳しくは聞いていませんが、そういうことをされていけばいいんじゃないでしょうか」一方、武隈市長をめぐっては、市の管理職を対象に今年2月に行われたアンケートで、回答者の半数以上が「市長からハラスメント行為を受けた」とする結果が先月、明らかになりました。これについて武隈市長は、パワハラの有無などを調査する、第三者委員会を設置する方針を示していました。今の考えを問われると。黒部市 武隈市長「設置して、調べて調査していくべきと考えております。私自身の言動がどうであったかということも大事だと思いますし、一連の報道がなされるまでの過程、情報が漏えいしたということでしょうから、それについても調査すべきではないかと」武隈市長は、退任後の活動については未定としながらも、引き続き地域と関わっていきたいと話しました。