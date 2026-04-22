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「軽で300万円超えはエグい」新型デリカミニの不満点を徹底解説！それでも選ぶべき理由はデザインとリセールの良さにあり

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

クルマ買う系チャンネル「ワンソクTube」が、「【不満多数?!】新型デリカミニのココが不満! 実際に乗ってわかった「買う前に知るべき」内装･価格･加速･燃費など残念な点8選! N-BOXやスペーシアと比較してオーナーの率直な感想は?」と題した動画を公開した。同車の購入を検討している層に向けて、半年間実際に所有して見えてきた「残念なポイント」を8つ挙げ、独自の視点で徹底的に解説している。



ワンソクTube氏は、デリカミニを「大絶賛」しつつも、「100%良い車はないのでひねり出した」という前提のもと、不満点を指摘していく。まず挙げたのは「Google搭載のナビ」だ。12.3インチという軽自動車としては異例の大型ディスプレイを評価しつつも、コンビニなどのランドマーク表示ができない点や、ハイウェイモードがないことによる高速道路での不便さを指摘。さらに、スマートフォンと同じアカウントでログインすると検索履歴が同期されるため、家族で車を共有する際には「プライバシーの塊なので大事故になる可能性がある」と警鐘を鳴らした。



中盤では、走行性能や燃費について言及。「他の軽自動車と比べると街中ではエンジンが高回りしがち」と述べ、音や振動が発生しやすい構造に触れた。また、燃費に関してもライバル車であるスズキの「スペーシア」などに比べて劣ると客観的な数値を用いて解説している。さらに、内装面では2本スポークのステアリングの上下の分かりにくさや、後席アームレストが装備されていない点など、日常の使い勝手に直結する細かな不満点を連発した。



終盤には、最大級の不満点として「価格の高さ」を提示。自身の購入したグレードが乗り出し価格で330万円を超えたことを明かし、「軽自動車で300万円を超えるってよく考えると結構エグい」と本音を漏らした。



しかし、こうした不満点を挙げた上でも、同氏はデリカミニのデザイン性やリセールバリューの良さを高く評価。購入前にメリットだけでなく、デメリットも把握しておくことの重要性を伝える、説得力のあるレビューとなっている。