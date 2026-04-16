山形市は4月2日に発生したYCC情報システムに対するサイバー攻撃に関連し、およそ50万件の市民の健康情報をはじめ、委託して構築・運用していた複数システムの個人情報に漏えいのおそれがあると16日、発表しました。



山形市によりますと、4月2日早朝に山形市のYCC情報システムが管理するファイルサーバーがサイバー攻撃を受け、市の個人情報が漏えいしたおそれがあることが15日までの調査で判明したということです。

漏洩のおそれがあるのは契約を終了したものを含め、市が構築および運用を委託したシステムに関わる個人情報のデータで、氏名や住所などです。

人事給与システムでは2018年度から2019年度時点の生年月日、マイナンバー、給料、手当など約6000件、健康情報システムでは2012年6月時点の受診年月日など約1800件が含まれるとしています。

また、児童相談システムでは2023年7月1日から同月31日までの生年月日など2520件、健康情報システムでは2002年から去年までの電話番号や保険者番号など約50万件が漏えいのおそれの対象だとしています。

市は、国の個人情報保護委員会と総務省に報告したうえで、対象者を確定し、個人情報の漏えいのおそれがあることを順次通知するとしています。

一方、YCC情報システムは、不正アクセス確認後、外部専門機関と連携して原因と影響範囲の調査を進めているとし、感染したランサムウェアの種類は特定したものの、セキュリティ上の理由から公表は控えるとしています。侵入経路は特定に至っておらず、判明次第、恒久的な再発防止策を速やかに実施するとしています。

