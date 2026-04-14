タレントの三上悠亜さんがプロデュースするナイトブラブランド「Mieloa（ミエロア）」から、サイズ展開にこだわった新作ナイトブラがリリースされました。三上さんが新作をまとったビジュアルが公開されました。



【写真】ナイトブラブランド「Mieloa（ミエロア）」をプロデュースする三上悠亜さん

三上さんは「ナイトブラを作るなら、ちゃんとこだわりたいから」という思いから、ナイトブラプロデュースにはこれまで行ってこなかったが、ついに挑戦することに。ナイトブラ歴10年、バストケアと向き合い続けてきた彼女が追求したのは、「いかに自分のバストポテンシャルを底上げできるか」。より多くの人が自分に合ったフィット感を得られるよう、そしてバストケア未経験者でも手軽に始められるように、全20種類のサイズで展開中です。



【三上悠亜さんプロフィル】

1993年8月16日生まれ、愛知県出身。SNS総フォロワー数は1890万人を超え、圧倒的な影響力を誇る存在。美へのこだわりが感じられる発信は多くの共感を集め、特に女性から高い支持を得ている。インフルエンサーとしての活動に加え、アパレルブランドのプロデュースなど、女性向け商材を中心に幅広く展開しています。さらにタレントとしても活躍の場を広げ、マルチに才能を発揮している。