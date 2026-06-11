6月7日、なにわ男子長尾謙杜と元E-girls稲垣莉生の熱愛が『文春オンライン』に報じられた。熱愛報道をうけ、グループ全体への信頼が揺らぐなか、逆に株が急上昇しているアイドルグループもいるようだ。「報道によると、5月31日、長尾さんと稲垣さんは、サッカー日本代表とアイスランド代表の親善試合をそれぞれで観戦。その後、都内の高級マンションで合流し、友人女性含め飲食店やバーをはしごする様子が目撃されています。な