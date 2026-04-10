東京スカイツリーが謝罪 アニメ「ブルーロック」特別ライティングでシステム不具合「正常な演出を行うことができませんでした」
【モデルプレス＝2026/04/10】東京スカイツリーの公式X（旧Twitter）が2026年4月10日に更新された。システムの不具合により、特別ライティングの点灯を正常に行えなかったとして謝罪した。
【写真】実写映画「ブルーロック」“高クオリティ”ビジュアル
東京スカイツリーでは、4月9日から7月6日にかけて、人気サッカー漫画「ブルーロック」（原作：金城宗幸氏・ノ村優介氏／講談社「週刊少年マガジン」連載）を原作としたアニメ「ブルーロック」とのコラボレーションイベントが展開されている。
公式サイトでは「各キャラクターをイメージしたデザインが約5分間で1ループする特別ライティングを点灯！シュートが決まった瞬間を表現した光の演出もお楽しみに！」と予告されていたが、同アカウントは「4／9（木）19：00〜24：00に実施した『BLUE LOCK EPISODE 空（SKY）in 東京スカイツリー』特別ライティングの点灯において、システム不具合により正常な演出を行うことができませんでした」と報告し、謝罪した。
同イベントでは、地上350ｍにあるパノラマスクリーンで同アニメの特別映像が上映されているほか、世界観に浸ることができる天望回廊装飾やキャラクターたちと写真が撮影できるフォトサービスなど充実したアクティビティが展開されている。（modelpress編集部）
【期間】
4月9日（木）・11日（土）・12日（日）・18日（土）・25日（土）
5月2日（土）・3日（日・祝）・4日（月・祝）・5日（火・祝）・6日（水・振休）・9日（土）・16日（土）・23日（土）・30日（土）
6月6日（土）・13日（土）・19日（金）・27日（土）
7月4日（土）
【時間】
4月9日（木）・11日（土）・12日（日）
19：00〜24：00
4月18日（土）・25日（土）
19：15〜24：00
5月
19：30〜24：00
6・7月
19：45〜24：00
【Not Sponsored 記事】
【写真】実写映画「ブルーロック」“高クオリティ”ビジュアル
◆東京スカイツリー公式X、システム不具合により正常な演出行えず
東京スカイツリーでは、4月9日から7月6日にかけて、人気サッカー漫画「ブルーロック」（原作：金城宗幸氏・ノ村優介氏／講談社「週刊少年マガジン」連載）を原作としたアニメ「ブルーロック」とのコラボレーションイベントが展開されている。
◆東京スカイツリーで開催「ブルーロック」コラボイベント
同イベントでは、地上350ｍにあるパノラマスクリーンで同アニメの特別映像が上映されているほか、世界観に浸ることができる天望回廊装飾やキャラクターたちと写真が撮影できるフォトサービスなど充実したアクティビティが展開されている。（modelpress編集部）
◆東京スカイツリー「ブルーロック」特別ライティング
【期間】
4月9日（木）・11日（土）・12日（日）・18日（土）・25日（土）
5月2日（土）・3日（日・祝）・4日（月・祝）・5日（火・祝）・6日（水・振休）・9日（土）・16日（土）・23日（土）・30日（土）
6月6日（土）・13日（土）・19日（金）・27日（土）
7月4日（土）
【時間】
4月9日（木）・11日（土）・12日（日）
19：00〜24：00
4月18日（土）・25日（土）
19：15〜24：00
5月
19：30〜24：00
6・7月
19：45〜24：00
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