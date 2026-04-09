敵地ブルージェイズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が8日（日本時間9日）、敵地ブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。初回のマウンドで「5番・三塁」の岡本和真内野手と対戦し、空振り三振に仕留めた。打席の直前、カナダで鳴り響いた日本人馴染みの音楽に視聴者が反応していた。

大谷は初回に2安打を許し、2死一、二塁で岡本とメジャー初対戦。カウント1-2から、最後は100.1マイル（約161キロ）の剛速球で空振り三振に仕留めた。

注目の日本人対決。岡本の出囃子に思わず耳を傾ける視聴者もいた。巨人時代と同く、サザンオールスターズの「希望の轍（わだち）」を選んでおり、爽やかな音楽がロジャーズ・センターに鳴り響いた。90年代から愛される名曲だ。

これまでにも流れていたが、大谷との初対戦という事もありX上のファンからは「サザンが流れるからここはどこでしたっけ？ってなる」「球場にサザンが流れて？？？となった」「カナダでサザンがかかってるのおもろ」「サザンの曲で球場に爽やかな風が」「希望の轍流れるのかっこええな」「マジで何回聞いても良いな」などと改めて注目を集めていた。



（THE ANSWER編集部）