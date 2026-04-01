サッカー日本代表がW杯北中米大会（6月11日開幕）期間中の練習パートナーとしてU―19日本代表を同行させる計画があることが31日までに分かった。日本協会幹部は「まだ決まっていない。クラブと交渉している段階」と説明。Jクラブ、海外クラブ、大学と所属チームの幅が広く、選手により参加の可否判断が異なるため、活動期間などを含めた交渉を進めているもようだ。

W杯メンバーは26人だが、先発組が軽めの調整となる試合翌日に控え組がゲーム形式を実施する際などに練習パートナーが必要となる。U―19日本代表は27年U―20W杯を目指すチームで山口智監督が指揮。3月のウズベキスタン遠征にはFW高岡（バランシエンヌ）、MF姫野（千葉）らが名を連ねた。

18年W杯ロシア大会でもU―19日本代表が練習パートナーとしてA代表に同行。当時のメンバーからMF久保（Rソシエダード）、DF伊藤（Bミュンヘン）ら世界で活躍する選手が生まれた。22年W杯カタール大会はU―19日本代表からMF松木（サウサンプトン）、MF北野（ザルツブルク）ら10選手が同行予定だったが、直前のスペイン遠征でコロナ感染者が出て中止となった。A代表支援と次世代育成を兼ねた計画が実現すれば2大会ぶりとなる。

《遠征後に欧州組視察》森保監督は英国遠征終了後も欧州に残り欧州組の視察を続ける。5月に予定されているW杯メンバー発表前の最後の代表活動は終了したが、所属チームでのプレーをギリギリまで見た上で最終選考を行う方針。左膝前十字じん帯断裂からリハビリ中のMF南野（モナコ）、右膝手術の長期離脱から復帰途上のDF冨安（アヤックス）らの状態も確認しながらベストメンバーを選ぶ。