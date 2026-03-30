浅草に桜並木や花魁道中が出現「浅草六区 SAKURA STREET ー桜艶通りー」が開催中！喫煙ブースでJTの「EVO」新フレーバー先行体験も
浅草六区ブロードウェイにて、春季イベント「浅草六区 SAKURA STREET ー桜艶通りー」が2026年3月27日から4月5日(日)までの10日間開催中だ。期間限定で登場する桜並木や花魁道中をはじめとするパフォーマンスが楽しめるほか、協賛のJT(日本たばこ産業)が「Ploom LOUNGE(プルーム・ラウンジ)」を出展。喫煙ブースの提供や加熱式たばこスティックブランド「EVO」シリーズのテイスティング、デバイス販売を実施する。
【写真】「浅草六区 SAKURA STREET ー桜艶通りー」プレスツアーの様子
■江戸の花見文化を再解釈！桜並木と芸能が浅草六区を彩る
浅草六区エリアマネジメント協会が主催する浅草六区 SAKURA STREET ー桜艶通りーは、江戸時代の花見文化を現代風に再解釈した街頭イベント。「桜艶(おうえん)」をテーマに、浅草六区ブロードウェイにイベント限定の桜並木を設置し、浅草の街並みを彩る。
会場にはキッチンカーが出店し、桜をテーマにした限定フードやドリンクを提供。Panda Bar NinNinは「桜レモンサワー」(800円、3色団子トッピングなしは700円／アルコール)、「桜ロゼ」(600円／アルコール)、「さくらソーダ」(600円／ノンアル)、浅草チキンは桜の花をイメージしたトッピングを添えた「桜チキン」(200円)や「桜手羽」(200円)、「お花見三色チキン」(800円)を販売する。
期間中は、花魁道中と忍者パフォーマンスを組み合わせたステージや、来場者も楽しめる参加型演出を取り入れた殺陣ショー、和楽器演奏やシャボン玉パフォーマンスなど多彩なコンテンツを開催。さらに金・土・日の夜には、花魁とロックを融合させたステージ「Oiran Night Rock」を展開する。
初日の3月27日に行われたプレスツアーでは、浅草を拠点に活動するエンターテインメント集団「浅草右近屋」が花魁道中・忍者パフォーマンスを披露。華やかな舞踊とアクロバティックなアクションが融合したステージに大きな歓声が上がった。
一般社団法人浅草六区エリアマネジメント協会の松倉由幸理事は「『桜艶』は、艶やかに咲く桜と江戸文化の粋が重なり合う、浅草ならではの春の情景を表現したもの。浅草六区が持つ芸能の街としての魅力をあらためて発信し、街全体が春の賑わいに包まれることを願っています」と挨拶した。
■喫煙ブース「Ploom LOUNGE」が登場。新銘柄の先行体験や限定パネルも
イベントにはJTが協賛し、特設喫煙ブース「Ploom LOUNGE」を期間限定で開設。全長20メートルの喫煙ブースを2カ所設け、20歳以上の喫煙者を対象に、桜を眺めながら加熱式たばこや紙巻たばこを味わえる空間を提供している。
ブース内には浅草六区ブロードウェイの商店街広告などを手がけるグラフィックデザイナー・ESOWさんによる巨大グラフィティや、花魁役とともに写真が撮れるフォトスポットが登場。シャボン玉演出などのコンテンツも交え、桜の景色とともにイベントならではの体験を提供する。
「Ploom AURA(プルーム・オーラ)」デバイスの販売コーナーでは、定番4カラーに加え、3月17日に数量限定で発売したリミテッドカラーシリーズ第5弾「フューシャフレア」を取り扱う。あわせてESOWさんとコラボレーションした3種の限定フロントパネル「桜艶」「桜縁」「桜煙」(いずれも「おうえん」)を展示。その場で購入したPloom AURAや持参したデバイスのフロントパネルを、限定デザインに交換することも可能だ。
さらに、加熱式たばこ「Ploom(プルーム)」専用スティック「EVO(エボ)」の新銘柄「エボ・サクラ・レギュラー」(2026年4月6日(月)発売)を、他のEVOシリーズとともにブース内で先行テイスティングできる。同銘柄は、1万人以上が参加したPloom史上初の新銘柄投票キャンペーンで上位に選出されたフレーバー。JTのRRP商品企画部ブランドマネージャー・苅田啓介さんは「スムースなたばこのうまみに、華やかな香りが重なるレギュラーフレーバーで、春の季節にぴったり」と、その特長を紹介した。
本イベントへの協賛について、苅田さんは「江戸時代には、桜の下で酒や煙管を楽しむ文化が親しまれていました。Ploom LOUNGEにおいてもイベントテーマの『桜艶』に共鳴し、花見文化の粋を現代的に再解釈しています」とコンセプトを語った。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁じられています。
■江戸の花見文化を再解釈！桜並木と芸能が浅草六区を彩る
浅草六区エリアマネジメント協会が主催する浅草六区 SAKURA STREET ー桜艶通りーは、江戸時代の花見文化を現代風に再解釈した街頭イベント。「桜艶(おうえん)」をテーマに、浅草六区ブロードウェイにイベント限定の桜並木を設置し、浅草の街並みを彩る。
会場にはキッチンカーが出店し、桜をテーマにした限定フードやドリンクを提供。Panda Bar NinNinは「桜レモンサワー」(800円、3色団子トッピングなしは700円／アルコール)、「桜ロゼ」(600円／アルコール)、「さくらソーダ」(600円／ノンアル)、浅草チキンは桜の花をイメージしたトッピングを添えた「桜チキン」(200円)や「桜手羽」(200円)、「お花見三色チキン」(800円)を販売する。
期間中は、花魁道中と忍者パフォーマンスを組み合わせたステージや、来場者も楽しめる参加型演出を取り入れた殺陣ショー、和楽器演奏やシャボン玉パフォーマンスなど多彩なコンテンツを開催。さらに金・土・日の夜には、花魁とロックを融合させたステージ「Oiran Night Rock」を展開する。
初日の3月27日に行われたプレスツアーでは、浅草を拠点に活動するエンターテインメント集団「浅草右近屋」が花魁道中・忍者パフォーマンスを披露。華やかな舞踊とアクロバティックなアクションが融合したステージに大きな歓声が上がった。
一般社団法人浅草六区エリアマネジメント協会の松倉由幸理事は「『桜艶』は、艶やかに咲く桜と江戸文化の粋が重なり合う、浅草ならではの春の情景を表現したもの。浅草六区が持つ芸能の街としての魅力をあらためて発信し、街全体が春の賑わいに包まれることを願っています」と挨拶した。
■喫煙ブース「Ploom LOUNGE」が登場。新銘柄の先行体験や限定パネルも
イベントにはJTが協賛し、特設喫煙ブース「Ploom LOUNGE」を期間限定で開設。全長20メートルの喫煙ブースを2カ所設け、20歳以上の喫煙者を対象に、桜を眺めながら加熱式たばこや紙巻たばこを味わえる空間を提供している。
ブース内には浅草六区ブロードウェイの商店街広告などを手がけるグラフィックデザイナー・ESOWさんによる巨大グラフィティや、花魁役とともに写真が撮れるフォトスポットが登場。シャボン玉演出などのコンテンツも交え、桜の景色とともにイベントならではの体験を提供する。
「Ploom AURA(プルーム・オーラ)」デバイスの販売コーナーでは、定番4カラーに加え、3月17日に数量限定で発売したリミテッドカラーシリーズ第5弾「フューシャフレア」を取り扱う。あわせてESOWさんとコラボレーションした3種の限定フロントパネル「桜艶」「桜縁」「桜煙」(いずれも「おうえん」)を展示。その場で購入したPloom AURAや持参したデバイスのフロントパネルを、限定デザインに交換することも可能だ。
さらに、加熱式たばこ「Ploom(プルーム)」専用スティック「EVO(エボ)」の新銘柄「エボ・サクラ・レギュラー」(2026年4月6日(月)発売)を、他のEVOシリーズとともにブース内で先行テイスティングできる。同銘柄は、1万人以上が参加したPloom史上初の新銘柄投票キャンペーンで上位に選出されたフレーバー。JTのRRP商品企画部ブランドマネージャー・苅田啓介さんは「スムースなたばこのうまみに、華やかな香りが重なるレギュラーフレーバーで、春の季節にぴったり」と、その特長を紹介した。
本イベントへの協賛について、苅田さんは「江戸時代には、桜の下で酒や煙管を楽しむ文化が親しまれていました。Ploom LOUNGEにおいてもイベントテーマの『桜艶』に共鳴し、花見文化の粋を現代的に再解釈しています」とコンセプトを語った。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記などがない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁じられています。