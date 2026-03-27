『アストリッドとラファエル』スターも出演！『警部補カミーユのカンヌ捜査ファイル』ミステリーチャンネル登場

美しいフランスの高級リゾート地カンヌを舞台に、警部補カミーユと謎の男ハリーが事件を解決するミステリードラマ、『警部補カミーユのカンヌ捜査ファイル』が5月10日（日）16：00よりミステリーチャンネル初放送！

リゾート地カンヌを舞台にした軽妙なミステリー

『オックスフォードミステリー ルイス警部』や『バーナビー警部』を手掛けたヒットメイカーが集結し手掛けた話題作。南フランスのカンヌを舞台に、事件解決のためなら個人プレーもいとわない女性警部補カミーユが、魅力的だけれどもどこか怪しい謎の男ハリーの助けを得ながら事件を解決していく。

カンヌ警察の警部補カミーユは、汚職の疑いで起訴された前警察署長で父親のフィリップの無実を信じている。殺人事件の捜査を進めるカミーユの前にたびたび現れる謎めいた美術品収集家ハリーの正体は？ ハリーはカミーユの父親を陥れた犯人を知っているのか？ リゾート地カンヌの明るい雰囲気の中で繰り広げられる事件捜査と、カミーユとハリーのテンポの良い掛け合い、カミーユに思いを寄せる相棒のレアが絡む三角関係、そして謎に包まれたハリーの正体…先の読めない展開が魅力のミステリードラマだ。また、カジノやヨットハーバーに高級住宅街、サント・マルグリット島など、カンヌならではの華やかな景観も見どころの一つ。

本作はゲストも注目だ。映画『ニキータ』や『ベティ・ブルー／愛と激情の日々』で知られるジャン＝ユーグ・アングラードがカミーユの父親フィリップ役で出演。さらに、第1話には『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』のアストリッド役でおなじみのサラ・モーテンセンが登場する。

『警部補カミーユのカンヌ捜査ファイル』第1話あらすじ

カンヌ警察の警部補カミーユは、汚職の疑いで起訴された前署長である父親の無実を信じている。父親の裁判の日、ヴィンスという路上アーティストが射殺体で発見される。ヴィンスは“道化師”という名の覆面画家だと噂されていた。被害者の姉で画廊を経営するデルフィーヌに事情を聞きに行く途中、カミーユは車で事故を起こしてしまう。何とかデルフィーヌの家へ着いたカミーユは、そこで事故の原因となったハリーと再会する。

『警部補カミーユのカンヌ捜査ファイル』放送情報

『警部補カミーユのカンヌ捜査ファイル』（全6話）は、ミステリーチャンネルにて5月10日（日）16：00より一挙放送。







（海外ドラマNAVI）

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