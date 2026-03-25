Cygamesは、Android/iOS/PC用対戦型オンラインTCG「Shadowverse（シャドウバース）」のサービス終了を発表した。終了予定日時は2026年7月1日11時。

サービス終了の詳細は、公式Xおよびゲーム内のお知らせで発表。今後のロードマップも公開される。

「Shadowverse」は同社が2016年から開発・運営を行なっているタイトル。「神撃のバハムート」に使用されている美麗なビジュアルのイラストなどを使った4,000種を超えるカードで本格カードバトルが楽しめる。2022年からは、紙版のリアルTGC「Shadowverse EVOLVE（シャドウバース エボルヴ）」も展開されている。

また、2025年6月17日より「Shadowverse」の新作として、Android/iOS/PC用対戦型オンラインデジタルカードゲーム「Shadowverse: Worlds Beyond」の配信が開始された。「Shadowverse: Worlds Beyond」では「Shadowverse」をベースにしつつ、「超進化」や「パーク機能」をはじめとする新要素や新コンテンツが追加されている。なお、「Shadowverse: Worlds Beyond」は、引き続きサービスが継続される。

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