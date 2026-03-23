ハーゲンダッツ期間限定♡和素材×洋菓子の新作アソートが登場

ハーゲンダッツから、春夏にぴったりな新作アソートボックスが登場♡今回のテーマは“和素材×洋スイーツ”。いちご練乳や抹茶、あずきといった馴染み深い和の素材を、ハーゲンダッツならではの贅沢なアイスに仕立てた特別なラインアップです。ひと箱で3つの味わいを楽しめるから、自分へのご褒美にもシェアにもぴったり。春気分を感じる新作をチェックして♪

和×洋で楽しむ新作アソート

和のスイーツアソート

価格：1,139円(税込)

アソートボックス『和のスイーツアソート（いちご練乳・抹茶のタルト・あずきのミルクプリン）』は、和素材を洋スイーツ仕立てにした贅沢な詰め合わせ。

通常より少し小さめの70mlカップが各フレーバー2個ずつ、合計6個入っているので、その日の気分に合わせて選べる楽しさも魅力です。

発売日：2026年3月24日（火）

販売：全国のスーパー、コンビニ、デパート他

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3種の味わいを詳しくチェック

『いちご練乳』は、甘酸っぱいストロベリーソルベとコクのあるミルクアイスの組み合わせ。さっぱりしながらも満足感のある味わいです。

『抹茶のタルト』は、ほろ苦い抹茶アイスに香ばしいグラハムクッキーをプラスし、食感も楽しめる贅沢な仕上がり。

『あずきのミルクプリン』は、まろやかなミルクアイスに北海道産こしあんを合わせたやさしい甘さが特徴。どれも異なる魅力で、最後まで飽きずに楽しめます♪

パッケージは“和×洋”を表現した、落ち着きと華やかさを兼ね備えたデザイン。味だけでなく見た目でも気分が上がるのが嬉しいポイントです。

異なる食感や構造を楽しめる3フレーバーは、家族や友人とのシェアにもぴったり。ちょっとしたご褒美時間を、より特別なものにしてくれます。

春だけの特別な味わいを楽しんで♡

和素材のやさしさと洋スイーツの華やかさを掛け合わせた、ハーゲンダッツの期間限定アソート。ひと口ごとに異なる魅力を楽しめる贅沢な詰め合わせは、忙しい日常の中でほっとひと息つきたいときにもぴったりです♡この春だけの特別な味わいを、ぜひおうち時間や大切な人とのひとときに取り入れてみてください♪