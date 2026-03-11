家族内のSNSグループで弟の彼女にイラッ


「みゆはちぃちゃい女の子」…？

やたらと「幼く見られる」というアピールをしてくる女子大生が抱える衝撃の秘密。

婚活の末に結婚し、すでに実家を出ているきよか。そんな彼女がある日実家に立ち寄ると、大学生の弟の彼女・みゆと出会います。みゆは大学1年生であるにも関わらずきよかの夫の膝に座ろうとしたり、「童顔で小学生に間違われる」と自称したりと、やたらと「幼く見られる」というアピールをしてきました。

彼女の行動に引いてこそいたものの、初めはそこまで気にしていなかったきよかですが、次第にエスカレートするみゆの行動でトラブルに巻き込まれていってしまい…？

『欲しがるあの子を止められない』のぱん田ぱん太さんによる、衝撃エピソードをお送りします。

赤の他人に弁当を要求してくるみゆ。常識外れのようにも見える彼女に驚きを隠せないきよかは、そんなお願いをされても特に気にしていないような母に、どういうことなのか説明してもらうことに。

あの子の分のお弁当作ってあげてるの…？


なんだろこのモヤモヤ


私だけの特権を…


平静を装うなんて無理！


何このグループ？


早速通知が…


様子が共有できるならいいかも


また割り込んでくんのかい！


こういうのも共有大事だなあ


このグループ退会していい？


とんでもない行動に出る彼女にドン引き。

こういった人が周囲にいると大変ですよね…。

著＝ぱん田ぱん太／『ちっちゃくてかわいいワタシ　痛すぎる勘違い女の正体』