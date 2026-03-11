家族のSNSグループで弟の彼女が大暴走！ 注目を集めたがりな性格にイラッ
「みゆはちぃちゃい女の子」…？
やたらと「幼く見られる」というアピールをしてくる女子大生が抱える衝撃の秘密。
婚活の末に結婚し、すでに実家を出ているきよか。そんな彼女がある日実家に立ち寄ると、大学生の弟の彼女・みゆと出会います。みゆは大学1年生であるにも関わらずきよかの夫の膝に座ろうとしたり、「童顔で小学生に間違われる」と自称したりと、やたらと「幼く見られる」というアピールをしてきました。
『欲しがるあの子を止められない』のぱん田ぱん太さんによる、衝撃エピソードをお送りします。
※本記事はぱん田ぱん太著の書籍『ちっちゃくてかわいいワタシ 痛すぎる勘違い女の正体』から一部抜粋・編集しました。
赤の他人に弁当を要求してくるみゆ。常識外れのようにも見える彼女に驚きを隠せないきよかは、そんなお願いをされても特に気にしていないような母に、どういうことなのか説明してもらうことに。
とんでもない行動に出る彼女にドン引き。
こういった人が周囲にいると大変ですよね…。
著＝ぱん田ぱん太／『ちっちゃくてかわいいワタシ 痛すぎる勘違い女の正体』