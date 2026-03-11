1次ラウンド（R）A組のプエルトリコが日本時間10日、キューバに4-1で快勝。3連勝とし、11日のカナダ戦を残して準々決勝進出を決めた。

【もっと読む】日本がMLBの“金ヅル”から脱却できない意外な事情

プエルトリコは、1次R3試合で、チーム打率.233（20チーム中10位）、チーム本塁打数1（同15位）、総得点13（同10位）。ドミニカ共和国（打率.319、9本塁打、34得点）、米国（同.294、4本塁打、29得点）の強力打線と比べて派手さはないものの、マルドナード（39=前パドレス）、バスケス（35=前ツインズ）の両ベテラン捕手がリードする投手陣の奮闘（チーム防御率0.64=1位）もあって6大会連続の8強進出を果たした。

今回のプエルトリコは開幕前に“陰謀”に巻き込まれた。リンドア（メッツ）、コレア（アストロズ）、べリオス（ブルージェイズ）ら、投打の主力と期待されたメジャー8選手が過去の故障歴、手術歴から保険会社の出場許可が出なかったのだ。

いずれも高給取りのため、故障した場合の補償が高額になるためだが、かねて保険については「不公平だ」と指摘する声が少なくなかった。

米国の主砲ジャッジや侍ジャパンの大谷もメスを入れているが、主催者側の思惑もあって出場が容認されているからだ。

開幕前、プエルトリコ野球連盟のホセ・キレス会長は地元メディアの取材にボイコットを示唆し、「もし、米国が優勝トロフィーを欲しがるのであれば、日本と3試合制のシリーズでもやればいい。我々の時間を無駄にしないでほしい」と日米中心の大会に怒りをぶちまけた。

今回はベストメンバーではないものの、1次Rを突破できたのは、日米優遇に対する怒りがチーム全体に渦巻いているからだという。

現役時代、9年連続ゴールドグラブ賞を受賞し名捕手として知られるY・モリーナ監督のもと、日米に一泡吹かせて大会をかき回す存在になりそうだ。

◇ ◇ ◇

ところで、WBC開催のために日本は莫大なカネを支払っているが、結局ところ「米国ファースト」がはびこり、いつまでたっても「金ヅル」から脱却できない状況だ。いったいなぜこのような不平等が続いているのか。専門家がWBCの成り立ちも踏まえ、徹底解説してくれた。

●関連記事 【もっと読む】日本がMLBの“金ヅル”から脱却できない意外な事情 では、それらについて詳しく報じている。