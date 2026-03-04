ホワイトデーのお返しに。初心者でも安心、作って贈る簡単スイーツレシピ
特別感は手作りで。ホワイトデー簡単レシピ集
いちごのギモーヴ
フレッシュないちごをたっぷり使った、ふわふわしっとり食感の「ギモーヴ」。
口に入れた瞬間に広がる甘酸っぱい香りが春らしく、ホワイトデーの贈りものにもぴったりの華やかさです。
ころんとカットして粉糖をまとわせるだけで、ぐっと可愛らしい印象に仕上がります。
チョコレートをかけてアレンジすれば、さらにリッチな味わいに。透明袋に詰めるだけでも映える、見た目も楽しめるスイーツです。
いちごのギモーヴ｜Instagram（＠kao_deli）ブリュレ風チーズケーキ
オーブンなしで作れる、なめらかなレアチーズケーキ。
仕上げにざらめをふりかけてバーナーで炙れば、表面はパリッと香ばしいブリュレ風に。
ひんやり濃厚なチーズ生地と、カリッと割れるカラメル層のコントラストが楽しく、見た目以上に本格的な味わいです。焼かないレアタイプなので失敗しにくく、初心者さんにも挑戦しやすいのが嬉しいポイント。
仕上げのひと手間で一気にお店風に変わるので、ホワイトデーのお返しにもぴったり。陶器やガラスの小さめカップで作れば、そのままラッピングして渡せます。
バーナーがない場合は、スプーンで薄く広げた砂糖を魚焼きグリルで軽く焼く方法でもOK。少しほろ苦く仕上げると、甘さとのバランスがぐっと良くなります。
ブリュレ風チーズケーキ｜Instagram（＠megu_cafe_02）ホワイトチョコクッキー
紅茶の香りがふわっと広がるサクほろサブレに、なめらかなホワイトチョコガナッシュをサンド。やさしい甘さと上品な風味で、きちんと感のあるホワイトデーギフトに仕上がります。
見た目はシンプルですが、口に入れると広がる香りとコクで満足感たっぷり。
少し冷やしてなじませると、サブレとガナッシュが一体になり、よりおいしくなります。
個包装しやすいので、職場や友人へのお返しにもぴったり。大人っぽい贈りものを探している方におすすめの焼き菓子です。
ホワイトチョコクッキー｜Instagram（＠tam_homemade）マシュマロクッキー
焼くだけで作れる、わんこ風のマシュマロクッキー。
ころんとした見た目がとにかく可愛く、袋に詰めるだけで思わず笑顔になりますね。
材料も少なく工程もシンプルなので、お子さんと一緒に作るのもおすすめです。
焼くとふわっと広がるマシュマロの軽い食感が楽しく、見た目以上にやさしい甘さ。アレンジもしやすく、表情を変えたりトッピングを変えたりと自由度も高い一品です。
手軽さ重視で作りたい方にぴったりのホワイトデースイーツです。
マシュマロクッキー｜Instagram（＠kinako_710）クロッキー
おうちごはん編集部のInstagramでも以前リールでご紹介した、韓国発のバズりスイーツ「クロッキー」。クロワッサンにクッキー生地をのせて焼き上げる、サクサク×しっとり食感が楽しめる話題のおやつです。
市販のクロワッサンを使えば手軽に作れ、ボリューム感も抜群。焼きたては特にサクサクで、チョコのとろける甘さがアクセントになります。
見た目のインパクトもあり、流行りもの好きな方へのホワイトデーギフトにもおすすめ。少し特別感を出したいときにぴったりの一品です。
クロッキー｜Instagram（＠ouchigohan.jp）
手作りスイーツで、やさしい「ホワイトデー」を
ホワイトデーのお返しは、相手を思い浮かべながら選ぶ時間も楽しいもの。
ふわふわ系、濃厚系、焼き菓子、話題スイーツまで揃えておけば、贈る相手に合わせて選べます。
難しすぎない、でもきちんと特別感がある。
そんな、ちょうどいい手作りスイーツで、今年のホワイトデーをやさしく彩ってみませんか？