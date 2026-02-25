この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が「Uber雨で爆発的に稼げた！一方で、「Wolt撤退」の衝撃的ニュースがきた。《ウーバー配達員/ウォルト撤退》」と題した動画を公開しました。雨天時のUber Eats配達で驚異的な売り上げを記録した実録と、同日に発表されたWolt日本撤退のニュースについて詳細に語っています。



動画の前半では、雨の日の配達稼働の様子が紹介されました。この日は「雨クエスト」と「謎クエスト」が重なり、合計7,600円の追加報酬が発生するという好条件。投稿者のせーけんさんは、屋根付きバイク「ジャイロキャノピー」と、防水性に優れた「ノースフェイスのマウンテンジャケット」を装備し、雨をものともせず効率的に件数をこなしていきます。ショート案件を中心に回す戦略が功を奏し、結果として約3時間半の稼働で15件を配達。売り上げは1万6,820円、時給換算で約4,800円という高収益を達成しました。



しかし動画の後半、事態は急変します。稼働終了直後に「Woltが2026年3月4日をもって日本での事業を終了する」という通知が届いたのです。せーけんさんは、かつてWoltと公式タイアップ動画を作成した経験もあり、「思い入れのある会社だった」とショックを隠せない様子。撤退の背景として、送料無料や店頭価格での提供を売りに急成長した「ロケットナウ」など、競合他社との激しいシェア争いや市場の淘汰があったのではないかと独自の考察を展開しています。



今回の動画は、フードデリバリー業界の「稼げる」側面と「競争の厳しさ」という両面を浮き彫りにしました。特定のプラットフォームに依存せず、複数のサービスに登録してリスクを分散することの重要性が、改めて感じられる内容となっています。