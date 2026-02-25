Àîºê´õ¡Ö¥«¡¼¥É¤ÎÀÁµá¤¬10Ç¯¤¯¤é¤¤3·å²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¾×·â¤ÎÇã¤¤Êª¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¶¦±é¼Ô¥É¥ó°ú¤
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¼Â¶È²È¤ÎÀîºê´õ¡Ê38¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤Ä¤¤Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÇã¤¤Êª°ÍÂ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¡£»Ê²ñ¤Î¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¾åÅÄ¿¸Ìé¤«¤é¤Î¡ÖÀîºê¤µ¤ó¤â·ë¹½¤ªÇã¤¤Êª¤¹¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö»ä¤ÏËèÆüÉáÄÌ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç1Ëü±ßÇã¤¤Êª¤¹¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç1Ëü±ßÇã¤¤Êª¤·¤Ê¤¤Æü¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖAmazon¤Ç¤âËèÆü2¡¢3ËüÇã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³èÍÑÉÊ¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤â¤È¤«¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿²ÈÅÅ¡¢ÁÝ½üµ¡¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ´»Ò°¤¤¤«¤â¤È¤«¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥«¡¼¥É¤ÎÀÁµá¤¬10Ç¯¤¯¤é¤¤3·å²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¶¦±é¼Ô¤ò¥É¥ó°ú¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¤³¤ÎÆüÀîºê¤¬ÏÓ¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¹âµé»þ·×¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÍÃÊ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¸À¤¤¤Å¤é¤¤¤«¤â¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¾åÅÄ¤«¤é»þ·×¤Î¹ØÆþ·Ð°Þ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î±ü¤µ¤ó¤¬ÉÕ¤±¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥í¥Ê¤Î±ü¤µ¤ó¤È°ì½ï¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¹Ô¤Ã¤¿¤éÆ±¤¸¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼è¤ê´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤«¤é¶âÁ¬´¶³Ð¤¬¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¦¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤Ï¡Ö°Û¾ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸·¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¡£Àîºê¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¿Í¤Î½¸¤Þ¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£