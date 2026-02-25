DALI¤Î¿Íµ¤¥¨¥ó¥È¥êー¥¹¥Ôー¥«ー¤¬¡ÖSONIK¡×¤Ø¿Ê²½¡£¾å°Ìµ¡¤Ë¥ê¥Ü¥óÄÉ²Ã¡£²»¼Á¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥óÉÕ¤
º¸¤«¤éSONIK 1/CINEMA¡¢SONIK/ONWALL¡¢SONIK 1¡¢SONIK 3¡¢SONIK 5¡¢SONIK 7¡¢SONIK 9
¥Ç¥£ー¥¢¥ó¥É¥¨¥à¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢DALI¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¥¹¥Ôー¥«ー¡ÖOBERON¡×¥·¥êー¥º¤ÎDNA¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¡¢¸å·Ñ¥·¥êー¥º¡ÖSONIK¡×(¥½¥Ë¥Ã¥¯)¤ò3·î3Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ö¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥Õ¡ÖSONIK 1¡×(¥Ú¥¢90,200±ß)¤«¤é¡¢¿·¤¿¤Ë¥×¥ìー¥Êー·¿¥Ä¥¤ー¥¿ー¤âÄÉ²Ã¤·¤¿¥Õ¥í¥¢·¿¡ÖSONIK 9¡×(1Âæ215,600±ß)¤Þ¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ö¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥Õ¡ÖSONIK 1¡×
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È²Á³Ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¥Ö¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥Õ¡ÖSONIK 1¡× ¥Ú¥¢90,200±ß ¥Ö¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥Õ ¡ÖSONIK 3¡× ¥Ú¥¢129,800±ß ¥Õ¥í¥¢·¿¡ÖSONIK 5¡× ¥Ú¥¢181,500±ß ¥Õ¥í¥¢·¿¡ÖSONIK 7¡× 1Âæ136,400±ß ¢¨¥Ú¥¢ÈÎÇäÉÊ ¥Õ¥í¥¢·¿¡ÖSONIK 9¡× 1Âæ215,600±ß ¢¨¥Ú¥¢ÈÎÇäÉÊ ÊÉ³Ý¤±·¿¡ÖSONIK ON-WALL¡× ¥Ú¥¢132,000±ß ¥»¥ó¥¿ー¡ÖSONIK CINEMA¡× 1Âæ93,500±ß
³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ªー¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤¬¹â²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºòº£¤À¤¬¡¢SONIK¥·¥êー¥º¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢OBERON¤«¤é²Á³Ê¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤âÂ¿¤¤¡£OBERON¤Ï¡¢2018Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë»Ô¾ì¤Ç¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢DALI¼«¿È¤â¡¢Æ±¼Ò¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥·¥êー¥º¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤ò»Ù¤¨¤¿ÆüËÜ¤Î¥æー¥¶ー¤È¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤â¤¢¤ê¡¢SONIK¤Î²Á³Ê¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£OBERON¤È¤Î²Á³Êº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î²èÁü¤ò»²¾È¤Î¤³¤È¡£
¥«¥éー¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥ªー¥¯¡¢¥¦¥©¥ë¥Ê¥Ã¥È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡£
OBERON¤«¤é¤Î¿Ê²½ÅÀ
SONIK¤Ï¥¨¥ó¥È¥êー¤Î¥·¥êー¥º¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¡ÖKORE¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»Å¾å¤²¤Î¥«¥éー¤Ï¡¢¥¹¥«¥ó¥¸¥Ê¥Ó¥¢¥ó¥Õ¥¡¥Ë¥Á¥ãー¤ÎÊý¸þÀ¤òÃí»ë¤·¤Ê¤¬¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º¸¤«¤éOBERON 1¡¢SONIK 1
¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¹¥Ôー¥«ー¤ÎKORE¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Éー¥à¥Ä¥¤ー¥¿ー¤Ê¤É¡¢DALIÅÁÅý¤ÎÍµ¡ÁÇºà¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÆÈ¼«µ»½Ñ¤Î¹âÂ®¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÅëºÜ¤·¡¢Íµ¡ÁÇºà¤¬¤â¤ÄÂ»¼º/¥í¥¹¤È¤¤¤¦·çÅÀ¤òÊä´°¡£¡Ö¥¦¥©ー¥à¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÈùºÙ¤Ç¹Âç¤Ê¶õ´ÖÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ä¡£
SONIK¤ÎÁ´¥â¥Ç¥ë¤ËÅÐºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ä¥¤ー¥¿ー¤Ï¡¢29mm¤Î¥½¥Õ¥È¥Éー¥à¤Ç¡¢¥µ¥¤¥º¤äÁÇºà¤ÏOBERON¤Î¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¡£
¤·¤«¤·¡¢D&M¤Î¥·¥Ë¥¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿ー¡¦ß·ÅÄÎ¶°ì»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖSONIK¤ËÀè¶î¤±¤ÆºòÇ¯ÅÐ¾ì¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥Ôー¥«ー¡ØKUPID¡Ù(¥¯ー¥Ô¥Ã¥É)¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¼§µ¤¥®¥ã¥Ã¥×ÉôÊ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼§ÀÎ®ÂÎ¤Î¡ÈÇ´À¡É¤¬OBERON¤Î¤â¤Î¤è¤êÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
D&M¤Î¥·¥Ë¥¢¥µ¥¦¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿ー¡¦ß·ÅÄÎ¶°ì»á
¼§ÀÎ®ÂÎ¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ü¥¤¥¹¥³¥¤¥ë¤ÎÊüÇ®¤Î¤¿¤á¡£¤·¤«¤·¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬¿¶Éý¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¼§ÀÎ®ÂÎ¤ÎÇ´À¤¬¹â¤¤¤È¡¢Æ°¤¤òÁË³²¤¹¤ë¥Ö¥ìー¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢À¸»ºÀ¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¼§ÀÎ®ÂÎ¤ÏÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢SONIK¤Î¥½¥Õ¥È¥Éー¥à¥Ä¥¤ー¥¿ー¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼§ÀÎ®ÂÎ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¶á¤¤¤Û¤É¡×¤È¤¤¤¦Ç´À¤¬½À¤é¤«¤¤¤â¤Î¤òºÎÍÑ¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Â¬Äê¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Éー¥à¤¬¼õ¤±»ý¤Ä¼þÇÈ¿ôÂÓ¤Î²¼Â¦¡¢¥¦ー¥Õ¥¡ー¤Î¼þÇÈ¿ô¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ÎÆ°¤¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãæ°è¤«¤é¹â°è¤Ø¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê²»¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
OBERON¤Î¥½¥Õ¥È¥Éー¥à¥Ä¥¤ー¥¿ー
SONIK¤Î¥½¥Õ¥È¥Éー¥à¥Ä¥¤ー¥¿ー
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ÎÇöÈÄ¤ò²Ã¹©¤·¤Æ¹â³È»¶¥¢¥ë¥ß¥Õ¥§¥¤¥¹¥×¥ìー¥È¤òºîÀ®¡£¤½¤³¤Ë¥½¥Õ¥È¥Éー¥à¥Ä¥¤ー¥¿ー¤òÇÛÃÖ¡£¥×¥ìー¥È·Á¾õ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼þÇÈ¿ô¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò²þÁ±¡£¤³¤Î¥×¥ìー¥È¤ÏÈ¯Ë¢¥¢¥¯¥ê¥ë·Ï¤ÎÎ¾ÌÌ¥Æー¥×¤Ç¥Ð¥Ã¥Õ¥ë¤Ë¶¯ÎÏ¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ìー¥È¤¬ÌÄ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥À¥ó¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥í¥¢·¿¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤ÎSONIK 7¡¢SONIK 9¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Éー¥à¥Ä¥¤ー¥¿ー¤Ë²Ã¤¨¡¢17¡ß45mm¤Î¥×¥ìー¥Êー·¿(¥ê¥Ü¥ó)¥Ä¥¤ー¥¿ー¤òÅÐºÜ¡£OBERON¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¤¤¿¤á»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Éー¥à·¿¤È¥×¥ìー¥Êー·¿¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Ä¥¤ー¥¿ー¤Ï¡¢DALI¤òÂåÉ½¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥×¥ìー¥Êー·¿¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¹â°è¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤È³ê¤é¤«¤ÊÁ¡ºÙ¤µ¤ò¹â¤á¤¿¡£
º¸¤¬OBERON 9¡¢±¦¤¬SONIK 9¡£17¡ß45mm¤Î¥×¥ìー¥Êー·¿(¥ê¥Ü¥ó)¥Ä¥¤ー¥¿ー¤òÅÐºÜ¤·¤¿
¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥º¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸¤È¥¦ー¥Õ¥¡ー¤Ë¤Ï13cm/18cm¤Î¥¦¥Ã¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¡¦¥³ー¥ó¡¦¥É¥é¥¤¥Ðー¤òºÎÍÑ¡£
OBERON¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸/¥¦ー¥Õ¥¡ー¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢SONIK¤Ç¤Ï¿¶Æ°ÈÄ¤ËÇÏÄý·Á¤Î·¦¤ß¤òÀß¤±¤¿¡£¤³¤ì¤ÏClarity Cone¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥³ー¥ó¤¬¹âÂ®¤Ç¿¶Éý¤·¤¿ºÐ¤Ë¡¢ÊÑ·Á¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ëÌòÌÜ¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¹©É×¤Ë¤è¤ê¡¢¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸/¥¦ー¥Õ¥¡ー¤¬Ã´Åö¤¹¤ëÂÓ°è¤Î¡¢¾å¤ÎÊý¤Î¿¤Ó¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä°´¶¾å¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤â¥¢¥Ã¥×¡£Á°½Ò¤Î¿Ê²½¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Éー¥à¥Ä¥¤ー¥¿ー¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿»þ¤Ë¡¢·Ò¤¬¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸/¥¦ー¥Õ¥¡ー¤Ë¤Ï¡¢Å´À½¥Ýー¥ë¥Ôー¥¹¾åÉô¤ËSMC¥Ç¥£¥¹¥¯¤òÇÛÃÖ¡£½ãÅ´¥Ýー¥ë¥Ôー¥¹¤Î¤ß¤ÎÆ±Åù¥¦ー¥Õ¥¡ー¤ÈÈæ¤Ù¡¢Âè3¼¡¹âÄ´ÇÈÏÄ¤ß¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¤·¤¿¡£
ãþÂÎ¤ÏCNC²Ã¹©¤·¤¿MDF¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¹â¹äÀ¹½Â¤¡£¥Ð¥¹¥É¥é¥¤¥ÐーÀìÍÑ¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤ä¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥Õ¥ì¥¢¡¦¥Ð¥¹¥ì¥Õ¥Ýー¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
SONIK 1
SONIK 3
º¸¤«¤éSONIK 5¡¢7¡¢9
¥Ð¥¹¥ì¥Õ¥Ýー¥È¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥ê¥¢¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖSONIK CINEMA¡×¤ÏÁ°ÌÌ¤ËÇÛÃÖ¡£¥»¥ó¥¿ー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥»¥ó¥¿ー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º¸±¦¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤·¤Æ½ÄÃÖ¤¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SONIK CINEMA
ÊÉ³Ý¤±ÍÑ¡ÖSONIK ON-WALL¡×¤Ï¡¢ÊÉ³Ý¤±ÀßÃÖ¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥Ýー¥ÈÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SONIK ON-WALL
¥Õ¥í¥¢·¿¤ÎSONIK 5¡¢7¡¢9¤Ë¤Ï¡¢¿·Àß·×¤Î¥¢¥ë¥ßÀ½¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¦¥¢¥¦¥È¥ê¥¬ー¤òÄìÌÌ¤ËÇÛÃÖ¡£EPIKORE¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·ø¸Ç¤«¤Ä°ÂÄêÀ¤Î¹â¤¤¥Õ¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Þ¤¿¤ÏÈ¾µå·¿¥é¥Ðー¥Õ¥Ã¥È¤òÁªÂò²ÄÇ½¡£
¥¹¥Ôー¥«ー¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ï¿¿ï«¥Ö¥í¥Ã¥¯¤«¤é¤Îºï¤ê½Ð¤·¡£¤¤¤º¤ì¤â¥·¥ó¥°¥ë¥ï¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È¹½À®¤ä¥µ¥¤¥º¤Ïµ»ö¤ÎºÇ¸å¤ËµºÜ¤¹¤ë¡£
OBERON¤«¤é²»¤Ï¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤¿¤Î¤«
OBERON 1
SONIK 1
È¯É½²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã»»þ´Ö¤À¤¬»îÄ°¤·¤¿¤Î¤Ç¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¤Þ¤º¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎOBERON 1¤ÈSONIK 1¤òÈæ³Ó»îÄ°¤·¡¢SONIK¤Î¿Ê²½ÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥º¥È¥ê¥ª¤ä¶â»ÒÍ³¹áÍø¤Î¥·¥ã¥ó¥½¥ó¤Ê¤É¤òÄ°¤¤¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤â¥½¥Õ¥È¥Éー¥à¥Ä¥¤ー¥¿ー¤òÅÐºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ä¥¦¥©ー¥à¤Ç¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê²»¤Î¼Á´¶¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢²»¤¬¹¤¬¤ë¶õ´Ö¤Î¹¤µ¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¿Ê²½¡£OBERON 1¤è¤ê¤â¡¢SONIK 1¤ÎÊý¤¬²»¾ì¤Î¥¹¥±ー¥ë¤¬Âç¤¤¯¡¢º¸±¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ü¹Ô¤¤Î¿¼¤µ¤â¤è¤ê¿¼¤¯¤Þ¤Ç¸«¤¨¤ë¡£
¹â°è¤âSONIK 1¤ÎÊý¤¬¿¤Ó¤ä¤«¤Ç¡¢¤è¤ê¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Ìµ¤¤¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¡¢Äã°è¤Î¿¼¤µ¤â¡¢SONIK 1¤ÎÊý¤¬¤è¤ê¿¼¤¯¤Ê¤ê¡¢ÎÌ´¶¤âÁý¤·¤¿¤è¤¦¤ËÄ°¤³¤¨¤ë¡£
¥¨¥ó¥È¥êー¤Ç¤â¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊDALI¤é¤·¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥±ー¥ëË¤«¤ÊÉÁ¼Ì¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¥Ï¥¤¥¨¥ó¥Éµ¡KORE¤ÎÆÃÄ§¤òÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Á³¤Ê²»¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤òÂÎ¤òÊñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢SONIK 1¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¥Õ¥í¥¢·¿¤ÎSONIK 5¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢SONIK 1¤Î°õ¾Ý¤Î¤Þ¤Þ¡¢Äã°è¤¬¤è¤ê¿¼¤¯ÄÀ¤ß¡¢½Å¤µ¤âÁý¤¹¡£Äã°è¤¬¤è¤ê¥ê¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤ë»ö¤Ç¡¢¥¹¥±ー¥ëË¤«¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¡¢¤è¤êÍºÂç¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¥Õ¥í¥¢·¿¾å°Ìµ¡SONIK 7¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥±ー¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢SONIK 7¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ê¥Ü¥ó¥Ä¥¤ー¥¿ー¤òÅÐºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¤Ç¡¢¹â°è¤ÎÆ©ÌÀ´¶¡¢Ê¬²òÇ½¤¬¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥ô¥©ー¥«¥ë¤ÎÅÇÂ©¤ä¡¢¥Ùー¥¹¤Î¸¹¤Î¿Ì¤¨¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢ºÙ¤«¤Ê²»¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤é¤¬¤è¤ê¹îÌÀ¤ËÄ°¤¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
SONIK 5
SONIK 7
¥æ¥Ë¥Ã¥È¹½À®¤Ê¤ÉSONIK 1
¥Ä¥¤ー¥¿ー¡§29mm¥½¥Õ¥È¥Éー¥à
¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸/¥¦ー¥Õ¥¡ー¡§130mmSMC¥¦¥Ã¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¡¦¥¯¥é¥ê¥Æ¥£¡¦¥³ー¥ó
ºÆÀ¸¼þÇÈ¿ôÈÏ°Ï¡§50Hz～26kHz¡Ê¡Þ3dB¡Ë
³°·ÁÀ£Ë¡¡§162¡ß222¡ß274mm¡ÊÉý¡ß±ü¹Ô¤¡ß¹â¤µ/¥°¥ê¥ë´Þ¤à¡Ë
½ÅÎÌ¡§4.1kg¡Ê¥°¥ê¥ë´Þ¤à¡Ë SONIK 3
¥Ä¥¤ー¥¿ー¡§29mm¥½¥Õ¥È¥Éー¥à
¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸/¥¦ー¥Õ¥¡ー¡§180mm SMC¥¦¥Ã¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¡¦¥¯¥é¥ê¥Æ¥£¡¦¥³ー¥ó
ºÆÀ¸¼þÇÈ¿ôÈÏ°Ï¡§47Hz～26kHz¡Ê¡Þ3dB¡Ë
³°·ÁÀ£Ë¡¡§200¡ß306¡ß350mm¡ÊÉý¡ß±ü¹Ô¤¡ß¹â¤µ/¥°¥ê¥ë´Þ¤à¡Ë
½ÅÎÌ¡§6.5kg¡Ê¥°¥ê¥ë´Þ¤à¡Ë SONIK 5
¥Ä¥¤ー¥¿ー¡§29mm¥½¥Õ¥È¥Éー¥à
¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸/¥¦ー¥Õ¥¡ー¡§130mm SMC¥¦¥Ã¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¡¦¥¯¥é¥ê¥Æ¥£¡¦¥³ー¥ó¡ß2
ºÆÀ¸¼þÇÈ¿ôÈÏ°Ï¡§39Hz～26kHz¡Ê¡Þ3dB¡Ë
³°·ÁÀ£Ë¡¡§162¡ß270¡ß800mm¡ÊÉý¡ß±ü¹Ô¤¡ß¹â¤µ/¥°¥ê¥ë´Þ¤à¡Ë
½ÅÎÌ¡§10.8kg¡Ê¥°¥ê¥ë´Þ¤à¡Ë SONIK 7
¥Ä¥¤ー¥¿ー¡§29mm¥½¥Õ¥È¥Éー¥à¡¢17¡ß45mm¥×¥ìー¥Êー·¿¥Ä¥¤ー¥¿ー
¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸/¥¦ー¥Õ¥¡ー¡§180mm SMC¥¦¥Ã¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¡¦¥¯¥é¥ê¥Æ¥£¡¦¥³ー¥ó¡ß2
ºÆÀ¸¼þÇÈ¿ôÈÏ°Ï¡§36Hz～26kHz¡Ê¡Þ3dB¡Ë
³°·ÁÀ£Ë¡¡§200¡ß330¡ß9800mm¡ÊÉý¡ß±ü¹Ô¤¡ß¹â¤µ/¥°¥ê¥ë´Þ¤à¡Ë
½ÅÎÌ¡§16.2kg¡Ê¥°¥ê¥ë´Þ¤à¡Ë SONIK 9
¥Ä¥¤ー¥¿ー¡§29mm¥½¥Õ¥È¥Éー¥à¡¢17¡ß45mm¥×¥ìー¥Êー·¿¥Ä¥¤ー¥¿ー
¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸/¥¦ー¥Õ¥¡ー¡§180mm SMC¥¦¥Ã¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¡¦¥¯¥é¥ê¥Æ¥£¡¦¥³ー¥ó¡ß3
ºÆÀ¸¼þÇÈ¿ôÈÏ°Ï¡§34Hz～26kHz¡Ê¡Þ3dB¡Ë
³°·ÁÀ£Ë¡¡§214¡ß376¡ß1,100mm¡ÊÉý¡ß±ü¹Ô¤¡ß¹â¤µ/¥°¥ê¥ë´Þ¤à¡Ë
½ÅÎÌ¡§24.6kg¡Ê¥°¥ê¥ë´Þ¤à¡Ë SONIK CINEMA
¥Ä¥¤ー¥¿ー¡§29mm¥½¥Õ¥È¥Éー¥à
¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸/¥¦ー¥Õ¥¡ー¡§130mm SMC¥¦¥Ã¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¡¦¥¯¥é¥ê¥Æ¥£¡¦¥³ー¥ó¡ß2
ºÆÀ¸¼þÇÈ¿ôÈÏ°Ï¡§46Hz～26kHz¡Ê¡Þ3dB¡Ë
³°·ÁÀ£Ë¡¡§571¡ß214¡ß170mm¡ÊÉý¡ß±ü¹Ô¤¡ß¹â¤µ/¥°¥ê¥ë´Þ¤à¡Ë
½ÅÎÌ¡§7.9kg¡Ê¥°¥ê¥ë´Þ¤à¡Ë DALI SONIK ON-WALL
¥Ä¥¤ー¥¿ー¡§29mm¥½¥Õ¥È¥Éー¥à
¥ß¥Ã¥É¥ì¥ó¥¸/¥¦ー¥Õ¥¡ー¡§130mm SMC¥¦¥Ã¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¡¦¥¯¥é¥ê¥Æ¥£¡¦¥³ー¥ó
ºÆÀ¸¼þÇÈ¿ôÈÏ°Ï¡§55Hz～26kHz¡Ê¡Þ3dB¡Ë
³°·ÁÀ£Ë¡¡§245¡ß121¡ß385mm¡ÊÉý¡ß±ü¹Ô¤¡ß¹â¤µ/¥°¥ê¥ë´Þ¤à¡Ë
½ÅÎÌ¡§4.9kg¡Ê¥°¥ê¥ë´Þ¤à¡Ë