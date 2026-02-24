この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

近年、資産形成や快適な住環境を求めてマンションを購入する単身女性が増加しています。しかし、大きな買い物だけに「失敗したくない」という不安もつきもの。

「内見では、間取り図だけでは分からないポイントを五感で確かめることが重要です」。そう語るのは、らくだ不動産株式会社の不動産エージェント土屋亜紀子さんと、アシスタントの中山さん。



今回は、単身女性がマンション購入で後悔しないために、内見時にチェックすべき「意外な落とし穴」10選をプロが伝授します。

◾️1. 日当たり・明るさ・風通し：自分にとっての「適度」を知る

「日当たりが良い＝南向き」と思いがちですが、ライフスタイルによっては朝日が入る東向きや、西日が強い部屋でも問題ない場合があります。

「実際に部屋に入って、自分にとって心地よい明るさかどうかを体感することが大切です。また、窓の位置による風通しの良さもチェックポイントです」（土屋さん）

◾️2. 部屋からの眺望：圧迫感がないか確認

窓からの景色も重要です。「目の前に建物があって圧迫感がないか、不快なものが目に入らないかを確認しましょう。意外と見落としがちなポイントです」（土屋さん）

◾️3. 音：時間帯によって変わる騒音に注意

「窓を開けた時の外の音だけでなく、上階や隣室からの生活音も確認しましょう。特に近隣に学校や線路がある場合は、平日や休日の音の違いも考慮する必要があります」（中山さん）

◾️4. 動線：家事や生活をシミュレーション

玄関からリビング、キッチン、寝室への移動がスムーズか、実際に歩いて確認しましょう。「洗濯物を干す動線や、買い物帰りに荷物を運ぶ動線など、具体的な生活シーンをイメージして歩いてみることが重要です」（土屋さん）

◾️5. 収納スペース：今の荷物が入るか？

「クローゼットや収納の広さだけでなく、使い勝手も重要です。今の持ち物が収まるか、将来的に荷物が増えても大丈夫かを冷静に判断しましょう」（中山さん）

◾️6. コンセントの位置：家電の配置を左右する

意外と盲点なのがコンセント。「キッチン家電やドライヤー、掃除機などを使いたい場所にコンセントがあるか確認しましょう。延長コードだらけになると見た目も悪く、危険です」（土屋さん）

◾️7. 携帯電話の電波状況：部屋の隅々までチェック

「高層階や半地下、奥まった部屋などでは電波が入りにくいことがあります。特に最近キャリアを変えた方は要注意。部屋の隅々まで電波状況を確認しましょう」（中山さん）

◾️8. セキュリティ・防犯：女性の一人暮らしには必須

オートロックやモニター付きインターホンはもちろん、エントランスの死角や、宅配ボックスの有無などもチェック。「自分が安心して暮らせるセキュリティレベルかどうかが判断基準です」（土屋さん）

◾️9. 共用部分：管理状態は住民の質を映す鏡

「ロビーやゴミ置き場、駐輪場、掲示板などが綺麗に保たれているか確認しましょう。管理が行き届いているマンションは、住民の意識も高く、トラブルが少ない傾向にあります」（中山さん）

◾️10. 住民の雰囲気：挨拶でチェック

「すれ違う住民の方に挨拶をしてみるのも良い方法です。どんな方が住んでいるか、雰囲気を感じ取ることで安心感につながります」（土屋さん）



【まとめ】

土屋さんは最後に、「100点満点の物件は存在しません。自分の中で『これだけは譲れない』という優先順位を明確にし、妥協できる点とできない点を整理することが、後悔しない購入への近道です」とアドバイスします。

らくだ不動産株式会社では、女性エージェントならではの視点で、単身女性のマンション購入を親身にサポートしています。「内見でどこを見ればいいか分からない」「プロの意見を聞きたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。