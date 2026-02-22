エクセルがリニューアル♡極上4色シャドウ新登場

2026年2月17日、ノエビアグループの常盤薬品工業は、メイクアップブランド『エクセル』から「スキニーリッチシャドウ Ｎ」を発売します。ブランドを代表する名品が初のリニューアル。色・ツヤ・密着力をアップデートし、より自由で美しい仕上がりへと進化しました。

極上4色がさらに進化

「サナ エクセル スキニーリッチシャドウ Ｎ ＳＫ０１～ＳＫ０７」は、ベージュ～ブラウン系だけで構成された4色パレット。

累計販売個数1,000万個※を突破した看板アイテムが、1200回の試作（リニューアル前を含む）を経てパワーアップしました。

価格：1,650円

よりなめらかになった粉質で、発色や陰影を自在にコントロール。伸びのよい処方で自然なグラデーションが簡単に完成します。さらに、4色すべてにトーンアップパールを配合。

微細パールと高輝度パールの絶妙なバランスで、上品なツヤと立体感を演出します。フィットオイル※1配合により、粉飛びしにくく、しっとりとまぶたに密着。

くすみのない美しさが長時間続きます。乾燥を防ぐ保湿成分inで、快適なつけ心地も魅力です。

全7色ラインアップ

ＳＫ０１トゥルーブラウン（NEW）は、クリアなニュートラルブラウンで洗練された印象に。ＳＫ０２フォギーブラウン（NEW）は、気品のあるグレージュブラウンで端正な目元を演出します。

ＳＫ０３ロイヤルブラウンは旧品ＳＲ０３を引き継いだカラーで、ほんのりピンクニュアンスが優しげ。ＳＫ０４ベージュブラウンは旧品ＳＲ０１を継承し、肌なじみの良さが魅力です。

ＳＫ０５アプリコットブラウン（NEW）は温かみのあるオレンジブラウンで華やかに。ＳＫ０６センシュアルブラウンは旧品ＳＲ０６を引き継ぎ、バーガンディーの色香をプラス。

ＳＫ０７ピオニーブラウンは旧品ＳＲ１０を継承し、パープルが溶け込む繊細な印象に仕上がります。

1パレットで広がるメイク術

順番に重ねる王道グラデーションはもちろん、単色使いや下まぶたメイクなど自由自在。輝度の高いパール入りのトーンアップベースカラーを上下まぶた中央に重ねれば立体感がアップ。

ニュアンスカラーを下まぶたにひと塗りすれば、自然な涙袋が完成します。

ワントーン深いカラーは単色使いでモードに、シェードカラーは目尻にふんわり入れて目幅拡張効果も。どの塗り方でも美しく決まる“捨て色なし”の配色です。

パッケージは深みのあるブラウンに刷新。プラスチック使用量を17％削減※し、手にフィットするスマートなコンパクトへと進化しました。

※旧品「サナ エクセル スキニーリッチシャドウ」との重量比

※表示価格は、希望小売価格です。

毎日に寄り添う新定番へ♡

誕生から10年以上愛され続ける名品が、今のメイクトレンドに寄り添いながら、より使いやすく洗練された姿へと進化。似合うブラウンが必ず見つかる全7色は、初心者から上級者まで幅広く楽しめます。

毎日のアイメイクを格上げする新しい「スキニーリッチシャドウ Ｎ」で、目元に自信をまとってみてください♡