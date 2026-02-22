日テレNEWS NNN

■全国の23日（月・祝日）の天気

北海道の北に低気圧が進み、朝にかけて、寒冷前線が北日本から西日本を通過するでしょう。朝までは雨の降る所がありそうです。日中は天気が回復し、西・東日本や北日本太平洋側を中心に晴れそうです。

北日本の日本海側は、雲がとれず、北海道では夜遅くに雪の降る所があるでしょう。北日本は風が強く、北海道では暴風に警戒が必要です。

また、西日本を中心に黄砂が飛来する所があるでしょう。最高気温は、関東付近で20度を超え、東京都心は22℃と初夏の陽気になるでしょう。そのほかの地域は、22日より低くなる所が多そうです。

日本海側では22日より10℃前後低くなる所があり、また、夜は朝より低くなる所もあるでしょう。気温の変化が大きくなりますので体調管理にご注意下さい。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　 3℃（±0　 4月中旬）
仙台　　　 7℃（＋5　 4月中旬）
新潟　　　 6℃（＋4　 4月上旬）
東京都心　13℃（＋8　 5月上旬）
名古屋　　11℃（＋5　 4月下旬）
大阪　　　12℃（＋4　 4月下旬）
広島　　　 6℃（±0　 3月下旬）
高知　　　 8℃（＋1　 3月下旬）
福岡　　　 7℃（ -5　 3月中旬）
鹿児島　　 8℃（ -1　 3月中旬）
那覇　　　17℃（ -2　 3月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　 5℃（ -4　 3月中旬）
仙台　　　14℃（ -2　 4月上旬）
新潟　　　11℃（ -8　 3月下旬）
東京都心　22℃（＋4　 5月上旬）
名古屋　　18℃（ -2　 4月上旬）
大阪　　　17℃（ -4　 4月上旬）
広島　　　16℃（ -3　 3月下旬）
高知　　　20℃（＋3　 4月上旬）
福岡　　　14℃（ -9　 3月上旬）
鹿児島　　22℃（＋1　 4月中旬）
那覇　　　26℃（＋2　 5月上旬）

■全国の週間予報

この先、天気は周期的に変わりそうです。連休明けの24日は、東日本や北日本を中心に晴れ間がありますが、九州や中国四国は、午後から雨が降り出すでしょう。

25日は、沖縄から東北南部の広い範囲で雨になりそうです。27日は沖縄や西日本を中心に雨、28日は沖縄から東北南部で雨が降るでしょう。

気温はこの先も平年より高く、雨の降る日もそれほど寒くなることはなさそうです。雪の多い地域は、雪解けが進むでしょう。また、九州から関東では、雨の日以外は花粉の飛散が多くなりそうです。