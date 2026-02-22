■全国の23日（月・祝日）の天気

北海道の北に低気圧が進み、朝にかけて、寒冷前線が北日本から西日本を通過するでしょう。朝までは雨の降る所がありそうです。日中は天気が回復し、西・東日本や北日本太平洋側を中心に晴れそうです。

北日本の日本海側は、雲がとれず、北海道では夜遅くに雪の降る所があるでしょう。北日本は風が強く、北海道では暴風に警戒が必要です。

また、西日本を中心に黄砂が飛来する所があるでしょう。最高気温は、関東付近で20度を超え、東京都心は22℃と初夏の陽気になるでしょう。そのほかの地域は、22日より低くなる所が多そうです。

日本海側では22日より10℃前後低くなる所があり、また、夜は朝より低くなる所もあるでしょう。気温の変化が大きくなりますので体調管理にご注意下さい。

予想最低気温（前日差）

札幌 3℃（±0 4月中旬）

仙台 7℃（＋5 4月中旬）

新潟 6℃（＋4 4月上旬）

東京都心 13℃（＋8 5月上旬）

名古屋 11℃（＋5 4月下旬）

大阪 12℃（＋4 4月下旬）

広島 6℃（±0 3月下旬）

高知 8℃（＋1 3月下旬）

福岡 7℃（ -5 3月中旬）

鹿児島 8℃（ -1 3月中旬）

那覇 17℃（ -2 3月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 5℃（ -4 3月中旬）

仙台 14℃（ -2 4月上旬）

新潟 11℃（ -8 3月下旬）

東京都心 22℃（＋4 5月上旬）

名古屋 18℃（ -2 4月上旬）

大阪 17℃（ -4 4月上旬）

広島 16℃（ -3 3月下旬）

高知 20℃（＋3 4月上旬）

福岡 14℃（ -9 3月上旬）

鹿児島 22℃（＋1 4月中旬）

那覇 26℃（＋2 5月上旬）

■全国の週間予報

この先、天気は周期的に変わりそうです。連休明けの24日は、東日本や北日本を中心に晴れ間がありますが、九州や中国四国は、午後から雨が降り出すでしょう。

25日は、沖縄から東北南部の広い範囲で雨になりそうです。27日は沖縄や西日本を中心に雨、28日は沖縄から東北南部で雨が降るでしょう。