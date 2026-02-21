¹â»ÔÁíÍý¡á90ÅÀ¡¢¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¡á70ÅÀ¡¢ÊÒ»³Âç¿Ã¡á60ÅÀ¡Ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¤¢¤¨¤Æ¤Î¿É¸ýºÎÅÀ ¡Ö¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¸«¤¨¡Ä¡×¡ÖÁõ¾þÉÕ¤¤¹¤®¡×
¡¡Âè2¼¡¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÈ¯Â¤ËÈ¼¤¤¡¢Ç§¾Ú¼°¸å¤ÎµÇ°»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Âè1¼¡Æâ³Õ¤È¤ÎÈæ³Ó¤â´Þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤Î³ÑÍ¤±§»Ò»á¤Ë¡È¿É¸ý¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¡É¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥º¡¼¥à¤Ç¸«¤ë3¿Í¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¡Ö¸ºÅÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¡×
¡¡ÃíÌÜ¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÎ©¤Ä½÷À³ÕÎ½3¿Í¤À¡£¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡¢Âè1¼¡Æâ³Õ¤Î¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤«¤é°ìÅ¾¡¢º£²ó¤Ï¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤ËÇò¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£³Ñ»á¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Ï¡Ø¤³¤ì¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ»×¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÇò¤Ç²Ú¤ä¤«¤µ¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼«Ì±ÅÞ°µ¾¡¤Ë¤è¤ë¼«¿®¤ÎÉ½¤ì¤ä´é¤Î¥È¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£¹â»ÔÁíÍý¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹ü³Ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Áª¤ÖÍÎÉþ¤ÎÁÇºà´¶¡¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬åºÎï¤Ë¸«¤¨¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Ê¤¬¤éÍ¾·×¤Ê¤â¤Î¤ò¾þ¤êÉÕ¤±¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¡¢90ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¾®ÌîÅÄÂç¿Ã¤Ï¡¢Á°²ó¤è¤ê¤â¼þ°Ï¤ÈÆëÀ÷¤ß¤ÎÎÉ¤¤¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤òÁªÂò¡£³Ñ»á¤Ï¡ÖÈ±¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¥É¥í¥Ã¥×¥¿¥¤¥×¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ç¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Á°²ó¤è¤ê¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö»ý¤ÁÁ°¤Î¹â¿ÈÄ¹¡¢¤½¤·¤ÆÈþ¤·¤¤»ÑÀª¤¬±Ç¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÍÎÉþ¤À¤¬¡¢¹ü³ÊÅª¤Ë¤¢¤Þ¤êÄ¥¤ê´¶¤Î¶¯¤¹¤®¤ëÁÇºà¤òÁª¤Ö¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁ´ÂÎ¤¬¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¡£ÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤¤ÁÇºà¤Î¥É¥ì¥¹¤À¤È¤è¤êÈþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤È¤·¤Æ70ÅÀ¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡ÊÒ»³Âç¿Ã¤ÏÄÁ¤·¤¯¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§Ì£¤òÁª¤Ó¤Ä¤Ä¡¢¶»¸µ¤Î¥é¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¤¤¤é¤Ó¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£³Ñ»á¤Ï¡Ö¡È¤é¤·¤µ¡É¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¤â¤¦100ÅÀ¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢Áõ¾þÅª¤Ê¤â¤Î¤¬ÉÕ¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¿§Ì£¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÇÉ¼ê¤Ê°õ¾Ý¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê»Ä¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò½Ð¤¹¤È¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È60ÅÀ¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡ÃËÀ³ÕÎ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºÇ¤â³Ê¼°¤¬¹â¤¤¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä¡×¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¸Ä¿Íº¹¤¬É½¤ì¤¿¡£³Ñ»á¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÂç¿Ã¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¸¥ã¥¹¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¤Î·ë¤ÓÊý¤â¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤ËåºÎï¤À¡×¤ÈË«¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥Á¡¼¥Õ¤¬¿ô¥ß¥ê¤·¤«½Ð¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤¢¤È1¡¢2¥»¥ó¥Á°ú¤½Ð¤»¤Ð120ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òµá¤á¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤Î³ÕÎ½¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥º¤¬º£¤ÎÂÎ·¿¤È¹ç¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º²£¤¸¤ï¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¿þ¤¬Î¯¤Þ¤ê¤¹¤®¤Æ¤À¤é¤·¤Ê¤¯¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¤âÆþ¤Ã¤¿¡£
