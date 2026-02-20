名探偵コナンの作者・青山剛昌さんが19日、放送30周年記念 テレビアニメ『名探偵コナン展』開催記念セレモニーに、歌手の倉木麻衣さん（43）、声優の高山みなみさん、山口勝平さんとともに登場。青山さんは30年ぶりに明かされた、初めてのアニメ収録の出来事に驚きました。

アニメ『名探偵コナン』が30周年を迎えたことについて江戸川コナン役の高山さんは「30年は感じないんですよね。みんな一緒に年を重ねているのもありますし、なんせ“コナンワールド”、時間の進みがめちゃくちゃ遅いんですよ」と明かし、「自分たちが時間を意識してしまうとキャラクターにも影響しそうなので」と語りました。

そして、倉木さんは2000年からシリーズ28曲テーマソングを務め、『同じアーティストにより歌われたアニメシリーズのテーマソング最多数』としてギネス世界記録にも認定され、記録は今もなお更新しています。倉木さんは「ギネス世界記録に認定していただいたことにびっくりしています。長きにわたって大好きな『名探偵コナン』のテーマを担当させていただけたことが奇跡なので」と語り、「いまだに更新させていただけていることにすごく“びっくらき”です」とコメント。会場から笑いが起きました。

■高山みなみ「実は...」30年前を振り返る

アニメが30年続いたことに高山さんは「30年はさすがに想像はしていなかったですけど、できるだけ長くやりたいとは思っていた」とコメント。

そして、30年前を振り返り、「実はテレビシリーズの1話と2話は順番を逆に収録している」と告白。「第2話でコナンを固めた後に第1話をとった」と語りました。その事実に青山さんは「知らなかったです。だまされた！」と驚きのコメントをしました。