【韓国】死刑求刑のユン前大統領、国民の7割から「有罪判決」を予想される

尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領領の内乱首謀容疑に関する1審判決が2月19日に予定されているなか、韓国国民の10人中7人以上が有罪判決を予想しているという世論調査結果が出た。

地上波テレビ局MBCが実施した旧正月特集の世論調査では、「内乱容疑が一部認められ無期懲役刑を受けると思う」との回答が43％で最も多かった。

続いて、「内乱容疑が大部分認められ死刑を宣告されると思う」という回答は32％だった。「無罪になると思う」という回答は18％にとどまった。ただ、保守系野党「国民の力」支持層では53％が無罪を予想した。

また、内乱重要任務従事容疑で1審で懲役23年を言い渡されたハン・ドクス前首相の判決については、「妥当だ」という意見が59％、「妥当ではない」が36％だった。

1審で懲役1年8カ月を宣告されたキム・ゴンヒ夫人の判決に対する評価も調査された。キム夫人の金品授受や株価操作、無償世論調査疑惑に関する1審判決について「妥当ではない」との回答が71％で、「妥当だ」は23％だった。特に「妥当ではない」との回答は保守志向の回答者でも50％を記録し、「国民の力」支持層でも41％と集計された。

なお、チョ・ウンソク内乱特別検事チームは今年1月13日、ソウル中央地裁・刑事合議25部（チ・グィヨン部長判事）の審理で開かれた尹前大統領の内乱首謀などの事件の論告求刑公判において、法定最高刑である死刑を言い渡すよう裁判所に要請した。1審判決は2月19日午後3時に開かれる。

（記事提供＝時事ジャーナル）