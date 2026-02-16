¡Ö¥É¥Ü¥ó¤ÈÍî¤Á¤¿¿å¤ÎÃæ¡×ÃæÆ»¡¦ÌîÅÄ»á¤¬½°±¡ÁªÂçÇÔ¤Ë¡ÖÇØ¿å¤Î¿Ø¤É¤³¤í¤«¿åÃæ¤Î¿Ø¡×¡Ö³³¤ËÄÞÎ©¤ÆÇç¤¤¾å¤¬¤ë·è°Õ¡×É½ÌÀ
½°±¡Áª¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§Á°¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï16Æü¡¢¼«¤é¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¡ÖÇØ¿å¤Î¿Ø¤É¤³¤í¤«¿åÃæ¤Î¿Ø¤À¡£¥É¥Ü¥ó¤ÈÍî¤Á¤¿¿å¤ÎÃæ¤«¤éÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¡¢³³¤ËÄÞÎ©¤ÆÇç¤¤¾å¤¬¤ë·è°Õ¤À¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
ÌîÅÄ»á¤Ï¡¢¹ñÀ¯¤ÎÆ°¤¤ä¼«¤é¤Î¹Í¤¨Êý¤òµ¤·¤¿¡Ö¤«¤ï¤éÈÇ¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢½°±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÍèÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ÎÇ¯ÅÙÆâÀ®Î©¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤«¤é¤À¤í¤¦¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Õ¤òÆÍ¤«¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö²ò»¶¡Ê1·î23Æü¡Ë¤«¤é16Æü¸å¤ÎÅê³«É¼¡Ê2·î8Æü¡Ë¤Ï¡¢Àï¸åºÇÃ»¤À¤Ã¤¿¡£ÅÞÌ¾¤ò¿»Æ©¤µ¤»¡¢ÏÀÀï¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¯ºö¤Î°ã¤¤¤ò¼¨¤¹»þ´Ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤Ë°ÛÎãÃæ¤Î°ÛÎã¤ÎÁíÁªµó¤ÎÅê³«É¼Æü¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åà¤Æ¤Ä¤¯´¨¤µ¤ÇÂ¤â¤È¤¬°¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢ÅêÉ¼½ê¤ËÂ¤ò±¿¤ÓÀ¶¤1É¼¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¿·ÅÞ¡ØÃæÆ»¡Ù¤ÏÈæÎã42µÄÀÊ¡¢¾®Áªµó¶è7µÄÀÊ¡¢¹ç·×49µÄÀÊ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÂçÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ç¸¢¼Ô¤Î¤´¿³È½¤Ç¤¢¤ê¡¢¸·½Í¤Ë¸¬µõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¤¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡ÖÄ¹Ç¯¶Ä¤®¸«Â³¤±¤Æ¤¤¿ÀèÇÚ¤ä¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Æ±»Ö¡¢¾ÍèÍË¾¤ÊÃæ·ø¡¦¼ã¼ê¤¬µÄÀÊ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÄËº¨¤Î¶Ë¤ß¤À¡£¤³¤ÎÂçÇÔ¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë»ä¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½¤ò¼Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÁªµóÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ë¥¬¥Á¥ó¥³¾¡Éé¤ÇÉé¤±¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤À¤±¤Î¡Ø¿ä¤·³è¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸ÏÀ¤Ë¡¢ÁªµóÀïÁ´ÂÎ¤¬»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤ÆÈÆÃ¤Î¡Ø»þÂå¤Î¶õµ¤¡Ù¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÁÊ¤¨¤¬°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¼Ò²ñ¤Ï¡¢»þ¡¹¤¨¤â¸À¤ï¤ì¤Ì¡Ø¶õµ¤¡Ù¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢¾ï¤Ë´í¤¦¤µ¤òÈ¼¤¦¡£¡Ø¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¶õµ¤¡Ù¤¬¡Ø¶ËÏÀ¡Ù¤Ë°Â°×¤Ê²ò·è¤òµá¤á¤ëÈ¯ÁÛ¤Ø¤È¸þ¤«¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÁ´¹ñ¤ò²ó¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ØÊª²Á¹â¤ÇÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¡Ù¡ØÊ¬ÃÇ¤ÈÂÐÎ©¤Ë´íµ¡¤ò´¶¤¸¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤ÊÀ¼¤ò³Î¤«¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£À¸³è¤Î°Â¿´¤ÈÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¡Ø²º·ò¤ÊÀ¯¼£ÀªÎÏ¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢ÃæÆ»¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤Ï·è¤·¤Æ´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿·¤·¤¯Áª½Ð¤µ¤ì¤¿ÂåÉ½¤Î²¼¤Ç¡¢ÃæÆ»¤Î¡Ø¼ï²Ð¡Ù¤òÀä¤ä¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÇ®¤òÅÁÇÅ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
18Æü¾¤½¸¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤ÎÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Ç¡¢¡ÖµðÂçÍ¿ÅÞ¤¬¡Ø¿ô¤ÎÏÀÍý¡Ù¤Ç¶ËÏÀ¤ò²¡¤·ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÀµ¡¹Æ²¡¹¤È¼Á¤·¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¤Ø¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£