ロングヘアーの女の子にドキッとする瞬間８パターン
男性にとって、女の子の髪の毛はとても色気を感じるポイントです。髪型の好みは人それぞれですが、ロングヘアー好きの男性は少なくないでしょう。そんな男性が、髪の長い女の子に魅力を感じる瞬間はどんなときでしょうか？ 今回は「ロングヘアーの女の子にドキッとする瞬間８パターン」をご紹介します。
【１】ポニーテールにするなど、髪をまとめたとき
「髪をまとめる行為に女性らしさや色気を感じる」（２０代男性）という意見があるように、男性は女の子が髪をまとめることによって普段と違った雰囲気を出すことに、新鮮味を覚えるようです。食事中など、向かい合っているときにスッと髪をまとめると男性をドキッとさせられるでしょう。
【２】結わいている髪をほどいたとき
「急に雰囲気が変わって色気を感じた。ギャップって大切だと思う瞬間だった」（２０代男性）というように、普段髪の毛をまとめている女の子がそれをほどく行為は男性をドキッとさせるようです。デート中、肌寒くなってきたときなどに自然にほどけば、男性をドキッとさせられるのではないでしょうか。
【３】食事中、髪を耳にかけるとき
「髪を耳にかけるのを見るたびに女性特有の色気を感じる」（２０代男性）というように、髪の毛を耳にかける行為自体に魅力を感じる男性もいるようです。ついては、男性が食べ物を口に運んでいるときではなく、会話の途中など、お互いに見つめ合っているときに髪を耳にかけてみるといいでしょう。
【４】風でたなびく髪をおさえているとき
風でたなびく髪の毛をおさえる状態は、見られてはいけない部分を髪の毛で隠しているような想像を与え、男性をドキッとさせるようです。少し恥ずかしそうな表情を浮かべると、より男性にとって魅力的に映るでしょう。
【５】後ろを振り向く瞬間に髪の毛がフワッと揺れるとき
「とてもセクシーな瞬間です」（１０代男性）という意見があるように、長くキレイな髪の毛がフワッと揺れる瞬間は男性に色気を感じさせるようです。シャンプーのＣＭの女性のように、振り向いた瞬間が笑顔だったりするとなおさらドキッとさせられるかもしれません。
【６】髪の毛が揺れて、シャンプーの良いニオイが香ったとき
女性の色気を感じる瞬間の定番といえるシーンです。髪がなびいたり、フワッと揺れやすいロングヘアーの女の子の方がこのような機会が多いでしょう。ちなみに匂いに関しては、香水よりシャンプーの方が香りが控えめなので男性の人気が高いかもしれません。
【７】髪をかきあげて、首筋などが見えたとき
「髪をまとめたときに見える首筋やうなじが好き」（２０代男性）という意見もあるように、普段見えない部分が見えることにドキッとする男性もいるようです。髪をかきあげるときには、男性に首筋が見えるように工夫してみてはいかがでしょうか。
【８】勉強中や読書中など、うつむいているとき
「勉強しているときなど、髪の毛でふと目元が隠れる瞬間に色っぽさを感じます」（２０代男性）という意見があるように、長い髪の毛がミステリアスな雰囲気を演出することもあるようです。邪魔に感じることもあるかもしれませんが、勉強中などは髪をまとめない方が男性をドキッとさせられるかもしれません。
他に、男性にロングヘアーについて褒められたことはあるでしょうか。皆さんのご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
