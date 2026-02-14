ISOIの新作シートマスク登場！毛穴＆透明感ケアを両立

韓国スキンケアブランドISOI（アイソイ）から、肌悩みに合わせて選べる新シートマスクが登場。2026年1月下旬より「ドクダミポアマスク」と「プラムグローマスク」を全国のバラエティショップ、ドラッグストア、公式オンラインストアにて順次販売開始します。毎日のスキンケアに取り入れやすい価格も魅力。なりたい肌印象に合わせて選べる2タイプです♡

毛穴＆ゆらぎにドクダミケア

アイソイ ドクダミポアマスク



価格：1枚入220円（税込）／3枚入660円（税込）

韓国産ドクダミエキス²を配合し、季節の変わり目にゆらぎやすい肌をやさしく整えるシートマスク。

10種類のヒアルロン酸³とPHA*⁴がうるおいを与えながら角質ケアを行い、乾燥による毛穴にアプローチします。キメを整え、なめらかな印象の肌へ。

リヨセル100％の極薄ヴィーガン生分解シートを採用し、美容液をたっぷり含んで密着。弱酸性処方で、敏感肌*⁵にも配慮した設計です。

くすみ対策にプラムの輝き

アイソイ プラムグローマスク



価格：1枚入220円（税込）／3枚入660円（税込）

プラムエキス⁷とナイアシンアミド⁸を配合し、乾燥によるくすみ⁶をケア。10種類のヒアルロン酸³が角質層まで浸透し、うるおいをチャージします。

ふっくらとしたハリを与え、透明感*⁹あふれる印象へ導く一枚。ドクダミポアマスク同様、リヨセル100％のヴィーガン生分解シートを使用し、美容液ひたひたの使用感を叶えます。

*¹肌を引き締めて整え、毛穴を目立たなくすること

*²ドクダミエキス（整肌成分）

*³加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Naなど（保湿成分）

*⁴グルコノラクトン（整肌成分）

*⁵全ての人に刺激がないということではございません

*⁶乾燥による

*⁷スモモ果実エキス（整肌成分）

*⁸整肌成分

*⁹うるおいを与え、乱れた肌表面のキメが整った印象のこと

毎日のご褒美マスク習慣

毛穴やゆらぎが気になる日にはドクダミ、くすみやハリ不足を感じる日にはプラムと、肌状態に合わせて選べるISOIのシートマスク。手に取りやすい価格だからこそ、デイリーケアにもぴったりです。

うるおいに満ちた健やかな肌を目指して、自分に合った一枚を見つけてみてください♡