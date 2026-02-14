スノーボード男子ハーフパイプ決勝

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、戸塚優斗（ヨネックス）が金メダルを獲得した。山田琉聖（チームJWSC）は銅メダル。平野流佳（INPEX）は4位、平野歩夢（TOKIOインカラミ）は7位で連覇は届かなかった。

戸塚は1回目に91.00点をマークすると、2回目はトリプルコークのコンボを見事に決めてガッツポーズとともに雄叫びを上げた。95.00点のハイスコアで2回目終了時にトップに立つと、そのまま逃げ切った。

銅の山田と立った表彰台。君が代が流れる際には、2人はかぶっていたニット帽を取った。中継で見ていた視聴者の間にも反響が広がった。

Xには「君が代はちゃんと脱帽して聴くのがスタイル」「脱帽してるのも推せるわ」「君が代が流れる時に脱帽する戸塚と山田両選手さすがだわ」「国旗掲揚で脱帽する2人偉い」「君が代で脱帽するところも含めて美しい！」「君が代流れる前に2人とも脱帽した…」「スコッティジェームズも脱帽ありがとう」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）