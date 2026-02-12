宮根誠司、『ミヤネ屋』9月末に終了 生放送で正式発表 目を潤ませ「感謝しかございません」 4分スピーチで番組振り返る
宮根誠司が、読売テレビ・日本テレビ系『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55）の生放送に出演し、一部で報じられていた番組終了について初めて言及した。
【写真】宮根誠司、『ミヤネ屋』20年目 オールドメディアと呼ばれる現状に言及
同番組については1月28日に「女性セブンプラス」が『ミヤネ屋』が今秋にも終了すると伝えていた。
番組終盤に宮根は、7月に番組20周年を迎えることを受け「20年も視聴いただきありがとうございました」と視聴者やスポンサーに感謝。そして「この9月末をもって私、このミヤネ屋を卒業させていただく運びになりました」と報告。「感謝しかございません」とコメントした。
「番組が終わりというのが、いつか来るというのは覚悟しております。そして何度かこのミヤネ屋を卒業しようと考えたこともございます。そのたびに読売テレビはじめ、皆さまにありがたいことに遺留していただきまして、この20年まで続けることができました。本当に幸せものです」と頭を下げた。
その後も、4分にわたって番組の思い出を振り返り、最後に「9月末までありますんで、まだ半年頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします」と呼び掛けるとともに「それから、ひょっとしたら辞めたの辞めたっていう可能性もありますんで、その時はまたご報告させていただきます」と付け加えた。
『ミヤネ屋』は、読売テレビ制作で2006年7月31日にスタート。08年3月31日より全国ネットで放送開始し、今年20周年を迎えた。
