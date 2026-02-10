¹¾¸Í¤Î¥¨¥í¸ì¤¬À¸¤À¸¤¤È¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡ª¡¡ÆüËÜ¸ì¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤ÈË¤«¤µ¤òÌ£¤ï¤¦°ìºý
¡Ö±ð¸ì¤È¤ÏÃË½÷¤¬¿´¿È¶¦¤ËÏÂ¹ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Îü¥½á³êÌýü¥¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ë»³¸ýëï»Ê»á
¹¾¸Í»þÂå¤Î½ÐÈÇÊ¸²½¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¥É¥é¥Þ¤Ï²«É½»æ¡Ê¤¤Ó¤ç¤¦¤·¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌ¡²è»¨»ï¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ¤¬Âç¤¤¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿»þÂå¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¤¬±é¤¸¤ë´îÂ¿Àî²ÎËû¤¬¡¢º£¤Ç¤¤¤¦¥¨¥í²èÁü¤ËÁêÅö¤¹¤ë½Õ²è¤òÉÁ¤¯ÏÃ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤Ï½Õ²è¤Î¤Û¤«¡¢±ðËÜ¤È¤¤¤ï¤ì¤ëº£¤Î¥¨¥íËÜ¤ËÅö¤¿¤ë¤â¤Î¤âÂ¿¤¯Î®ÄÌ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¹¾¸ÍÊ¸²½¤òÍý²ò¤¹¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
ËÜ½ñ¡Ø¹¾¸Í±ð¸ì¡Ê¤¨¤É¤¨¤ó¤´¡Ë¡Ù¤Ï¡¢±ðËÜ¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¸ÀÍÕ¡Ö±ð¸ì¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹¾¸Í¤ÎÀ¤ÈÊë¤é¤·¤Î´¶³Ð¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë°ìºý¤À¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡½¡½°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¾®ÎÓ°ìÃã¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£52ºÐ¤Î¤È¤¤Ë28ºÐ¤Î½÷À¤È·ëº§¤·¤Æ¡¢»Ò¤Å¤¯¤ê¤ËÎå¤ó¤À¤½¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬Æüµ¤Ë¤Ä¤Þ¤Ó¤é¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¯¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þÂå¤Î¿Í¤ÎÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÚ¼Â¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
»³¸ýëï»Ê¡Ê°Ê²¼¡¢»³¸ý¡Ë¡¡¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤È¤Ï¡¢´¶³Ð¤¬º¬ËÜ¤«¤é°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
º£¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÀ¤ò²á¾ê¤Ë±£ÊÃ¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¸«¤Æ¸«¤Ì¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿è¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êª»ö¤ÎÉ½¤ÈÎ¢¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Ë¤¢¤ë¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤ò¡¢¹¾¸Í¤Î¿Í¡¹¤ÏÈÝÄê¤»¤º¡¢¤¢¤¨¤ÆÛ£Ëæ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤ÈÆü¾ï¤òÃÏÂ³¤¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¶¦Â¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÀèÀ¸¤¬º£²ó¡¢±ð¸ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤³¤¦¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³¸ý¡¡±ð¸ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤È¤¤¤¦¸À¸ì¤¬»ý¤Ä¡Ö¿ÈÂÎ´¶³Ð¤ÎÌÌÇò¤µ¡×¤Ë²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ë¤Ï¿©¤ÙÊª¤Î¿©´¶¤ò¡Ö¤Ë¤Á¤ã¤Ë¤Á¤ã¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ç´¤ê¤äÃÆÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¡Êµ¼²»¸ì¡¦µ¼ÂÖ¸ì¡Ë¤¬¶Ã¤¯¤Û¤ÉËÉÙ¤Ë¤¢¤ë¡£
Ã±¤Ê¤ë»ë³Ð¾ðÊó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿¨¤Ã¤¿¤È¤¤Î¡ÖÀ¸¡¹¤·¤¤¼ê¿¨¤ê¡×¤ò¸ÀÍÕ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë½É¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤½¤Î´¶³Ð¤¬¡¢±ðËÜ¤ÎÃæ¤Ë¿¼¤¯Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡£
»³¸ý¡¡¤Ï¤¤¡£³ë¾þËÌºØ¤Î±ðËÜ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹°ü¿å¡Ê¤¤¤ó¤¹¤¤¡Ë¤¬¡Ö¥Ó¥ç¥³¥Ó¥ç¥³¤ÈÌÄ¤ê¡×¡¢Æâ¤â¤â¤òÅÁ¤Ã¤Æ¡Ö¤Ì¤é¤ê¤Ì¤é¤ê¤ÈÎ®¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¶Ë¤á¤Æ¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶³Ð¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¥»¥Ã¥¯¥¹¤ÏÍý¶þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È©¤¬¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¿ÈÂÎÅª¤Ê´¶³Ð¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤È¤¡¢¼Á´¶¤ä²÷³Ú¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤òË¤«¤Ê±ð¸ì¤ÇÉ½¸½¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¸ß¤¤¤ÎÈ©´¶³Ð¤ò°ìÃ×¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¹âÅÙ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£
±ð¸ì¤È¤Ï¡¢ÃË½÷¤¬¿´¿È¶¦¤ËÏÂ¹ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Îà½á³êÌýá¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤Î¶µÍÜ¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿©ºà¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤º¤¤¤¡×¤¬À¶ñ¤Î±£¸ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
»³¸ý¡¡¥Ï¥¹¥¤¥â¤Î·Ô¤ò´³¤·¤¿¤º¤¤¤¤Ï¡¢¿å¤Ë¿»¤¹¤È¥Ì¥ë¥Ì¥ë¤¹¤ëÊªÍýÅªÆÃÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤¿À¶ñ¤ò¡¢¹¾¸Í¤Î¿Í¤ÏÃ±¤Ë¡Ö·Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤º¡¢Ê©¶µÍÑ¸ì¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤´î¤Ó¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¿ð´î¡×¤È´Á»ú¤òÅö¤Æ¤¿¡£
À»¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤òÂ¯¤Ê¤ë±Ù³Ú¤ËÅ¾ÍÑ¤¹¤ë¡¢¤³¤ÎÈ³Åö¤¿¤ê¤ÊàÊø¤·á¤³¤½¤¬¹¾¸Í¤ÎÍ·¤Ó¿´¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Æó½Å¤Î°ÕÌ£¤ò²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¶µÍÜ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¿Í¡¹¤Ï±ðËÜ¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÃËÀ´ï¤ò»Ø¤¹¡ÖÈ¬À£¡ÊÌó24Ñ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤ÓÌ¾¤â¡¢°ì¼ï¤Î¤·¤ã¤ì¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢24Ñ¤Ã¤Æ......Âç¤¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆÅá¤Ë¤·¤Æ¤ÏÃ»¤¤¤è¤¦¤Ê¡£
»³¸ý¡¡È¬À£¤Ë¤ÏÉð»Î¤Î¸î¿ÈÍÑ¤ÎÅá¤Ç¤¢¤ë¡Ö²ûÅá¡Ê¤Õ¤È¤³¤í¤¬¤¿¤Ê¡Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿¿è¤ÊÈæÓÈ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤Ç¤â³Î¤«¤ËÂç¤¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤ì¤ÈÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢Ã±¤ËÃËÀ´ï¤Î¹Å¤µ¤äÂç¤¤µ¤ò¸Ø¤ë¤³¤È¤òÎÉ¤·¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢óÏ¡Ê¤Õ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë½À¤é¤«¤¤¡ÖóÏ·Ô¡Ê¤Õ¤±¤¤¡Ë¡×¤³¤½¤¬ºÇ¾å¤Ç¤¢¤ë¤È¤âÀâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶¯¤µ¤Î¸Ø¼¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤È¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤¤à¤Ä¤ß¹ç¤¤¤òÂº¤Ö¡£
¤½¤¦¤·¤¿¿è¤Ê¿³Èþ´ã¤¬¡¢±ðËÜ¤ÎÃæ¤Ç¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ì¾ºî¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»³¸ý¡¡¡ØÆîÁíÎ¤¸«È¬¸¤ÅÁ¡Ê¤Ê¤ó¤½¤¦¤µ¤È¤ß¤Ï¤Ã¤±¤ó¤Ç¤ó¡Ë¡Ù¤ò¤â¤¸¤Ã¤¿¡ØÃËÁÔÎ¤ÈþÈ¬¸«ÅÁ¡Ê¤Ê¤ó¤½¤¦¤µ¤È¤ß¤Ï¤Ã¤±¤ó¤Ç¤ó¡Ë¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÂêÌ¾¤«¤é¤·¤Æ·æºî¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡Ö½Ã´¯¡Ê¤¸¤å¤¦¤«¤ó¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÉÁ¼Ì¤âÊ¿Á³¤ÈÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÝºø¤·¤¿À¤³¦¤ò¥¿¥Ö¡¼¤È¤·¤ÆÇÓ½ü¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤â¤¢¤ë¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²û¤Î¿¼¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¿©¤ÙÊª¤âµ¨Àá¤â¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ò¤Î¤ß¹þ¤ó¤Ç¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Åö»þ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬±ðËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»³¸ý¡¡¿Æ¤¬»Ò¤ËÂÎ¤ÎÊÑ²½¤ò¶µ¤¨¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ëºîË¡¤òÅÁ¤¨¤ëàÊÝ·òÂÎ°é¤Î¶µ²Ê½ñá¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¼ã½°½É¡Ê¤ï¤«¤·¤å¤ä¤É¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤«¤é¼ã¤¤¿Í¤Þ¤Ç¤¬°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò°û¤àÎØ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤Îµ¬Î§¤Ê¤É¤òÅÁ¤¨¡¢±ðËÜ¤òÍÑ¤¤¤ÆÀ¤Î¼ê¤Û¤É¤¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤ÈÌÀ¤ë¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢±£¤·»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤³«Êü´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¿Í¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ÏÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ã¯¤«¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎàÀÜ¤·Êýá¤ò¡¢¿Í¡¹¤Ï±ðËÜ¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½¤³¤ÎËÜ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
»³¸ý¡¡°ìÈÖ¤Ï¡¢·ø¤¯¤Æ¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¡£¤¢¤È¤ÏÆüËÜÊ¸³Ø¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¿Í¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¼Â¤Ï»ä¡¢·ø¶ì¤·¤¤ÆüËÜ¤Î¾®³Ø¹»¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ·³´ðÃÏÆâ¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥¯¡¼¥ë¤ËÊÔÆþ¤·¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
´ðÃÏ¤Ë¤ÏÌµ½¤Àµ¤Î¥¨¥íËÜ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¸¾Ï¤Ï¥¹¥é¥ó¥°¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¼½ñ¤ò°ú¤¤¤Æ¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤ê°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤³¤ÇÊÆ·³¤ÎÊ¼»Î¤¿¤Á¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤Ç¥ê¥º¥à¤ò¤Ä¤±¤ÆÆÉ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡ª¡×¤È¡£¤½¤Î¤È¤½é¤á¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤ÏÊ¸»úÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯àÀ¸¤Î²»á¤ÎÃæ¤Ë¤³¤½¿¿¼Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤Õ¤ËÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½°ì¼ï¤ÎÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤ò³Ø¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
»³¸ý¡¡¹¾¸Í¤Î¸ÀÍÕ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë±ðËÜ¤ÏË¤«¤ÊÆüËÜ¸ì¤ÎÊõ¸Ë¡£ÌÛÆÉ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö´ç¤Î¹â¤¤³¤È¡¢¤Ü¤Ü¤Ë³¸¤¹¤ë¤´¤È¤¯...¡×¤È²»ÆÉ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤¹¤ë¤È¡¢²»¤ÎÎ®¤ì¤«¤éÀ¸Ì¿¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
±ðËÜ¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÀÎ¤Î¥¨¥íËÜ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÆüËÜ¸ì¤Î¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤¼¤Ò¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ü»³¸ýëï»Ê¡Ê¤ä¤Þ¤°¤Á¡¦¤è¤¦¤¸¡Ë
1963Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹ºê¸©½Ð¿È¡£ÂçÅìÊ¸²½Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£Ê¿À®¹ñºÝÂç³Ø¾ðÊó¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÉô¸ÜÌä¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÎ©¹âÅù¸¦µæ±¡Âç³Ø±¡¤Ë³Ø¤Ö¡£±Ñ¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³ØÅìÍÎ³ØÉô¶¦Æ±¸¦µæ°÷¡¢ÂçÅìÊ¸²½Âç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£¡ØÆüËÜ¸ì¤Î´ñÀ×¡½¡Ò¥¢¥¤¥¦¥¨¥ª¡Ó¤È¡Ò¤¤¤í¤Ï¡Ó¤ÎÈ¯ÌÀ¡½¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃøºîÂ¿¿ô¡£¡ØÆüËÜ¸ì¤òºî¤Ã¤¿ÃË ¾åÅÄËüÇ¯¤È¤½¤Î»þÂå¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤ÇÂè29²óÏÂÄÔÅ¯ÏºÊ¸²½¾Þ¼õ¾Þ
¢£¡Ø¹¾¸Í±ð¸ì¡Ù
½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¡1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ë¤«¤ÊÆüËÜ¸ì¤ÎÊõ¸Ë¤Ç¤¢¤ë±ðËÜ¡Ê¤¨¤ó¤Ý¤ó¡Ë¡£¤½¤³¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¤ä¤ì¤·¤¿¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÅÇ°ü¡Ê¤È¤¤¤ó¡Ë¡×¡Ö¤Ê¤á¤¯¤¸¤ê¡×¡Ö¶åÆ»¶ñ¡Ê¤¯¤É¤¦¤°¡Ë¡×¡ÖÁ¥ñ½Æ¬¡Ê¤Õ¤Ê¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¼½ñ¤Ë¤ÏºÜ¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¹¾¸Í¿Í¤ÎÀ¸¤¤¿¼Â´¶¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÀ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢¹¾¸Í¤ÎÀ¸¤À¸¤¤È¤·¤¿Æü¾ï¤òÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£½îÌ±¤¿¤Á¤Î¿¼¤¤¸ÅÅµ¤Î¶µÍÜ¤ä¡¢Åö»þ¤ÎÎ®¹Ô¸ì¡¢¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡¢¸ì¸»¤ä»È¤ï¤ìÊý¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿è¤Ç¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¹¾¸Í¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò¾Ò²ð
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¾Â¼¤Þ¤µ¤æ¤¡¡»£±Æ¡¿ÅÏîµ¤ê¤ª