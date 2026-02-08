40代女性がAIから提案された「似合うメイク」を実際に再現したビフォーアフター写真がThreadsに投稿され、話題になっています。投稿したのは、コストコの情報を発信するコストコナビゲーターのaoさん（@aobako_costco）。自然ながら印象を明るく変えるメイクの仕上がりに、「めっちゃ素敵」「私もチャッピーに提案してもらいます！」の称賛の声が寄せられ、AIとのやり取りや再現のコツに注目が集まりました。



【アフター写真】AIが提案したメイクを実践…「めっちゃ素敵」になりました

若い頃から自己流でメイクをしてきたというaoさんは、40代を過ぎてメイク選びに迷う場面が増えてきたのだそう。過去にはメイク講座を受けた経験があったものの、いざ自分でメイクをしようとなると、どれが本当に自分に似合っているのかは分からないままだったといいます。



そんな中で転機となったのが、SNSで見かけたある投稿でした。



「ウエディングドレスを選ぶときに『AIに、似合うデザインやメイク、髪型のトータルの提案をしてもらった』というような投稿を見かけて、『AIってメイクの提案ができるんだ！』と知り、やってみたくなりました」



実際にAIに自分の写真を読み込ませて相談すると、「抜け感・透明感が一番映えるタイプ」という分析に加え、細かな色指定やメイク方法が返ってきたそう。自分の顔をどう活かせばいいのか分からない中で、自分の顔に再現された客観的なイメージ画像を見て、これまでの自己評価よりも納得感があり、素直に受け入れられたと話します。



「自分のどこを活かして、どこを調整すれば美人顔の黄金比に近づくのか、視覚的に見せてもらった感じでした」



AIからの提案は、「下地＋薄めのリキッド」「眉をきつくしない」など、かなり具体的な指示。実際に再現してみて、最も驚いたのはファンデーションの使い方だったそうです。また、チークの位置と眉の濃さを変えたことで大きな変化を感じたといいます。



「今までは顔全体にくまなく塗って、シミやほくろなどは隠せるだけ隠す！ と思っていたので、そんなに薄くてよかったのか！ とびっくりしました。眉も自分ではふんわり描いているつもりでしたが、濃く描きすぎていたことがわかりましたね」



こうして自前メイクが完成した写真をThreadsに投稿すると、「AIの提案通りにメイクできる技術がすごい」など、フォロワーからは多くの反応が寄せられました。特に「元の眉毛から提案後の眉毛に変えられるのがすごい」というコメントを見て、眉の印象がいかに大きいかを改めて実感したと語ります。



今回のAIからの提案には、顔の形に合った髪型やヘアアレンジ、髪色についてのアドバイスも含まれていたそうで、「内容には納得感があったので、今後試してみてもいいかな」とのこと。



今回の投稿には、メイクそのものへの感想だけでなく、「AIへの聞き方」についての質問も多く寄せられたといいます。



「読み込ませた写真に対して、ただ『似合うメイクと髪型、髪色にして』と一度に指示するだけでは、そもそも元画像から別人のような仕上がりになることが多かったです。なので、別の写真をもう一枚用意して、『今のメイクが気に入ったので、次の写真にも同じメイクをしてみて』と再度指示してみたところ、成功率が上がったように思います」



この体験を通じて、AIはaoさんにとって「自分を客観視させてくれる存在」になったといい、自身と同じようにメイクに悩む方に次のようなメッセージを送ります。



「自分に何が似合うのか客観的に判断するのは難しいものですが、AIは統計に基づいた平均から提案してくれるため、大きく外れることは少ないと感じています。今までなら、メイクさんやスタイリストさんに依頼しないとできなかったことが、手軽にスマホの中だけでできてしまうのはびっくりしますよね。ぜひ、一度試してみる価値はあると思います」