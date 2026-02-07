ベストセラー『「悩まない人」の考え方』著者の木下勝寿氏が「マーカー引きまくり！ 絶対読むべき一冊」と絶賛する本がある。『スタートアップ芸人 ── お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』だ。著者の森武司氏は、2005年にFIDIAを創業して以来、18年連続増収増益を達成。年商146億円の企業へと成長させた。その成功の裏にはどんな原動力があるのか？

今回インタビューしたのは、森氏と同じく元芸人であり、現在はFIDIAグループのグループホーム事業「FIDIA DAYS」の社長を務める水上雄一氏。人気芸人・山里亮太氏の元相方であり、ドラマ『だが、情熱はある』に登場する宮崎君のモデルでもある。そんな水上氏に、芸人時代の経験から生まれた価値観や、仕事への影響について詳しく伺った。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

元芸人が感じる「人に恵まれる理由」

――元芸人の経歴が、その後の仕事や人間関係に影響していると感じる部分はありますか？

水上雄一（以下、水上）：人に恵まれているな、とよく感じますね。

「芸人をやってたからかな？」と、いい意味で言われる場面が多いんです。

コミュニケーション能力や相手の反応に敏感になる力を評価してもらえているのかなと、自分では思っています。それから考え方の面でも影響は大きいかもしれません。

価値観は場所によって簡単に反転する

――考え方とは、どのような点でしょうか？

水上：ひと言でいうと、「人の価値」に対する考え方です。

僕はいま障害者支援の福祉事業に関わっていますが、「障害者」と聞くと「一般の人より劣っている」というイメージを持ってしまう人が多いんです。

でも実際には、苦手なことが1つもない人間なんているわけがない。誰にでも得意なことも苦手なこともある、それが個性ですよね。その個性が社会に馴染みにくい形で出たときに“障害”とラベルづけされてしまうだけで、決して劣っているわけではありません。

芸人の世界では、「面白い人がすごい」っていう独自の価値観があるので。一般社会とはものごとの価値が真逆になるケースも多いんです。

たとえば普通なら、お金持ちと貧乏なら「お金持ちがうらやましい！」となるかと思います。

でも、お笑いの世界では、貧乏な人が「面白いエピソードをいっぱい持っててすごいな！」とうらやましがられたりする。裕福な芸人が「うちは何にも面白い話がなくて…」と落ち込むくらいです。

価値観は場所によって簡単にひっくり返るんです。ある場所では弱みになるものが、別の場所では強みになる。その極端な世界にいたからこそ、「人の価値に優劣はない」という感覚が自然と身につきました。

“手助け”が必要なだけで、

上下は存在しない

――自分が置かれた場所で、価値は180度変わることもある。そもそも優劣は存在しないということですね。

水上：そう思います。障害のある方が、何か手助けを必要とする場面はあります。

でもそれは、できる人がサポートすればいいというだけの話で、上下関係を持ち込む必要はまったくない。

むしろ、突出した得意分野や、ユニークな才能を持っている人が本当に多いんです。一緒に話していて楽しいし、「その視点でこのゲームを楽しんでるの!?」「そのこだわり、めちゃくちゃ面白いな！」なんて、僕のほうがうらやましく感じることが多いんです。

――個性の強さは、強みにもなるんですね

水上：はい。唯一無二の価値にもなる。結局、みんな自分自身の人生を生きているわけですから。「どういう生き方をするか」という話に、上下があるわけないですよね。

得意・不得意で悩む人へ：

強みは“場所選び”で開花する

――自分の得意・不得意について悩む方へ、アドバイスはありますか？

水上：自分の強みを発揮できる場所や、得意を補い合えるチームを選ぶことが大事だと思います。場所を変えれば、思わぬことが武器に変わることも多いですから。

場所を変えることで人生が動き出した好例として、森社長の『スタートアップ芸人』では、引きこもりニートから年商146億円企業の社長になるまでの軌跡が描かれています。「自分の得意・不得意とどう向き合うか」に迷う方は手にとってみてほしいです。

（本書は『スタートアップ芸人 ―― お笑い芸人からニートになった僕が「仲間力」で年商146億円の会社をつくった話』に関する特別投稿です。）