「my jam」の意味は？“私のジャム”ではないんです！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「my jam」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「大好き／お気に入り」でした！
もともと「jam」はスラングで「スピーカーから流れてくる音楽・曲」という意味でした。
そこから派生して「好きな曲」を表すようになり、今では、もの・こと・人物に対して、広く使われています。
ほかにも「This is my thing.」という言い方もできますよ。
「Romantic comedy movies are my jam!」
（ラブコメディ映画が大好きなんだ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部