「my jam」の意味は？“私のジャム”ではないんです！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「大好き／お気に入り」でした！

もともと「jam」はスラングで「スピーカーから流れてくる音楽・曲」という意味でした。

そこから派生して「好きな曲」を表すようになり、今では、もの・こと・人物に対して、広く使われています。

ほかにも「This is my thing.」という言い方もできますよ。

「Romantic comedy movies are my jam!」

（ラブコメディ映画が大好きなんだ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。