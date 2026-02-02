±ÊÌî²ê°ê¡¢È¾Ç¯¤Ö¤ê¤Îà¥¤¥á¥Á¥§¥óá¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Ä°¦¤¤¡×
½÷Í¥¤Î±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤Î¸ø¼°¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤Î¶á±Æ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ºòÇ¯7·îËö°Ê¹ß¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿±ÊÌî¤µ¤ó¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¶á±Æ¤ò¸«¤»¤¿±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó
¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡ÖNetflix±Ç²è¡ÖËÍ¤Î¶¸¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ßÈà½÷¡×¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ë¥Ã¥¯¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥í¥´Æþ¤ê¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ëº°¿§¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡£·Ö¸÷²«¿§¤Î¥Ù¥ë¥È¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ªÉ¬¤º¸«¤Þ¤¹¡×¡ÖÈ±Ã»¤¤²ê°ê¤Á¤ã¤ó¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Ä°¦¤¤¤Ê¤¡¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£