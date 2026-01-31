東京３区「公明１万４０００票」が流出、閣僚にも危機感…中道も急ごしらえ感否めず

[２６衆院選 現場から] 東京３区

「高市首相はしっかりと物価高対策を行っている」「高市首相と共に強い日本をつくりたい」

２７日、東京都品川区の商業施設前で第一声を上げた環境相、石原宏高（６１）は約１０分間の演説で８回、「高市」と連呼した。

演説前には「高市内閣のメンバーである環境相だ」と紹介された。ずらっと並んだ自民品川区議団が着る青色のジャンパーの胸には、首相の顔写真のシールがはられている。

石原が東京３区から挑むのは９回目だ。石原慎太郎・元東京都知事の三男で知名度もあるが、「高市カラー」を前面に打ち出す。

全面支援を受けてきた公明党抜きでの選挙戦となり、危機感はかつてなく強い。３区の中心となる品川区は公明が強固な地盤を誇る。区議会の公明会派（７人）は自民会派（８人）と並ぶ規模だ。前回２０２４年衆院選での得票から、石原陣営は「公明票は１万４０００程度」と見ている。石原と次点の差は約７５００票だっただけに、公明票が相手陣営に回れば、形勢は逆転しかねない。

石原が期待をかけるのが、自公が長年にわたり地域で培ってきた絆の強さだ。品川区議会では、国政と異なり、自公は共に区長を支える与党であり続けている。２６日夜の集会では、陣営の選挙対策事務局長に就いた区議会議長の渡辺裕一（５２）が「区長与党としての連携と信頼は揺るがない」と強調した。石原も「これまでの人間関係は続く」と公明のつなぎとめを誓った。

石原は過去３回、３区で苦杯をなめ、無党派層が起こす風の怖さも痛感してきた。無党派対策にも腐心してきたが、今回はそれもままならない。

安倍晋三・元首相が銃撃されて死亡した事件を契機に、閣僚には厳戒警備がしかれるようになった。演説会場は聴衆と１０メートルの距離を置くよう柵が設けられ、握手する際も警護官が取り囲む。屋内集会が活動の中心で、石原は「かなり制約がある。非常に苦しい」と胸の内を明かす。陣営幹部は「無党派層にアプローチしづらいからこそ、公明の組織票が離れるのが痛い」とこぼす。

対する阿部祐美子（６１）は立憲民主党として挑んだ前回選は次点だった。中道改革連合からの出馬で雪辱を期す。品川区議や東京都議時代を通じ、友人や隣人が中心で支える草の根型の戦いを続けてきたが、今回は様相が異なる。

２９日には、品川区内の武蔵小山駅前で、阿部と公明参院議員の川村雄大（４１）が並び、公明のスタッフがビラを配った。川村は「中道の理念を高く掲げ、（立民を）離党し、ここにいるのが阿部さんだ」とエールを送り、阿部は「志を同じくする人たちが大きな塊を作っていかないといけない」と訴えた。

もっとも、２人に面識はなく、名刺を交換したのは演説の直前だった。阿部陣営は、公明の支援をいかす組織戦も意識するが、急ごしらえ感は否めない。

事務所開きの際は、連合関係と立民系ばかりだった必勝のため書きには、その後、公明代表の竹谷とし子のものが加わった。

阿部について、前回は石原を支援した公明の地元区議は「全面的に支援するという党の通知があり、それに沿っていく」と説明する。これまで双方の付き合いはほとんどなく、手探りで走り出したが、陣営は日に日に協力態勢は固まりつつあると手応えを感じている。陣営幹部は期待を込め、こう語る。「公明は集票のプロだ。信頼して任せるしかない」（敬称略。荒木香苗、社会部 高田悠介）