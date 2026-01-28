【ルポ】「髪や身体に付いたにおいは取れません」…立ち入り禁止『火葬場』最後に死を焼く人々の日常

人間の肉体の終着駅、火葬場--。いま、その存在がかつてないほど注目されている。東京23区内で火葬場を運営する民間の会社が燃料費や人件費の高騰を理由に料金を引き上げたことで、価格の妥当性について議論になっているのだ。

火葬場の実態については、部外者の立ち入りや撮影などが厳格に禁止されていることもあって、あまり知られていない。今回、本誌取材班は特別に許可を得て内部に入り、過酷な業務の実態や最新の設備を目の当たりにした。

最新式の炉と技術

東京都品川区にある式場一体型の火葬場・桐ヶ谷斎場。建物に入ってまず目につくのは、整然と並ぶ「火葬炉」である。この火葬場には合計12の炉があり（3枚目写真）、多い時にはそれぞれの炉が一日に10回以上、使用されるという。特に12月から１月にかけては、インフルエンザや風邪の流行、風呂場でのヒートショックなどで倒れる高齢者が増えることなどから、一年で死者の数が最も多くなる。火葬場の繁忙期だ。

最新式の炉は、ダイオキシンを除去する装置もついていて、１基あたり５億円以上するという。かつては薪や石炭、重油を燃料にしていたが、今はガスを使用。普段は立ち入り禁止となっている炉の裏側に回ると、乗用車も通れるほど広いオペレーションスペースがあり、防火手袋やバケツ、火かき棒などの道具が壁際に整然と置かれていた。炉の一つ一つには電子パネルが設置されており、火の温度や酸素濃度などがリアルタイムで表示されている。炉内部は耐熱レンガで覆われているが、従業員は「高温で毎日使用するので消耗が激しく、３ヵ月に一度はレンガを替えなきゃいけません。細かいメンテナンスが必要です」と語った。

担当者は１人で複数の炉を受け持ち、小窓から覗きながら常にご遺体の状況をチェックする（2枚目写真）。炉内部の温度は1300度近くまで上がり、天井に設置された７つの巨大な冷房がフル稼働しているのに汗が滴ってくる。それでも冬はまだマシで、夏場は体感温度が50度を超えるという。

そして、独特の″におい″も充満している。

「仕事後に着替えても、髪や身体に付いたにおいはなかなか取れません。シャワーを浴びてから帰る人が多いです」（前出の従業員）

衛生管理は徹底しているが、消毒臭に加えて、何とも言えないにおいが鼻をついた。

自動制御が進んでいるが、それでもご遺体を焼く際の細かな火力調整は今も手作業で行う。炎の噴射口を動かして先に棺を燃やしてからご遺体を焼くのだが、着火から５分たらずで超高温になるので注意が必要だ。あまりに火の温度が高いとお骨が粉々になってしまい、低すぎると時間がかかって遺族を待たせてしまうことになる。ご遺体の体格なども考慮する必要があり、ベテランでも非常に神経を使うという。

「ご遺体を直接扱うので精神的に非常にきついものがありますし、火力の調整には職人的な技術が必要です。５〜６年やって、ようやく少し感覚がわかってくるといった感じですね」（別の従業員）

『FRIDAY』2026年1月30日・2月6日合併号より

取材・文：日本橋グループ＊