ブロガーの人間まおさんの漫画「雨に濡れたおじーさんに出会った話」がインスタグラムで1万2000以上の「いいね」を集めて話題となっています。

雨の中、傘を持っているにもかかわらず、座って雨に打たれ続けるおじいさんを見かけた女性。事情を聞くと、「自分はアル中だ」と言い…という内容で、読者からは「優しい世界でほっこり！」「世の中、まだまだ捨てたもんじゃないね」などの声が上がっています。

「なぜ傘をささない？」目の前の光景に広がる疑問

人間まおさんは、インスタグラムやブログ「人間まおと愉快な仲間たち」などで作品を発表しています。人間まおさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「雨に濡れたおじーさんに出会った話」を描いたきっかけを教えてください。

人間まおさん「みんなもいつか『雨に濡れたおじいさん』を見かける日がくるかもしれないので、対応の一例として描いてみました」

Q.雨に濡れているおじいさんを見たとき、率直にどのように感じましたか。

人間まおさん「『なぜ雨の中？』『なぜ傘を持っているのにささない？』『なぜ？』が頭の中に連鎖していました」

Q.このとき、ためらわずに声を掛けていらっしゃいますが、なぜ声を掛けようと思ったのですか。

人間まおさん「犯罪っぽいにおいがしなかったから。あと、風邪ひいてしまうから、放って置けなかったです。母もそういうタイプなので、遺伝だと思います。ちなみに、兄と父は絶対に声を掛けないタイプの遺伝子です」

Q.おじいさんから「自分はアル中だ」だと聞いたとき、どのように感じましたか。

人間まおさん「妻がいると言っていたので、『奥さん、大変だろうな〜』と奥さんに同情しました」

Q.人間まおさんにも、つい依存してしまう「何か」はありますか。

人間まおさん「私は『クッキー』と『チャルメラ』に依存しています。ないとイライラするので、ないときは『命の母』を飲んで、心を落ち着かせています」

Q.漫画「雨に濡れたおじーさんに出会った話」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

人間まおさん「『笑った』『優しい』というコメントが多かったです。こういう漫画を描くと、私のことをまるで『性格がいい人』みたいにみんなが勘違いしてくれるのでうれしいです。自己肯定感が爆上がりします！」